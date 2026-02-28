В Тегеране снова прогремел взрыв

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

В Тегеране вновь раздался взрыв, сообщает агентство Isna.

До этого иранские издания, включая Tasnim и Fars, сообщали о взрывах в Тегеране период с 10:21 по 11:07 мск. Они, однако, прогремели и в других городах республики — Тебризе, Дезфуле, Харке, Нехавенде и Кангаваре.



Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. Тогда взрывы раздались в Тегеране, Исфахане, Кередже, провинции Керманшах на западе Ирана. Всего в результате атаки были поражены порядка 30 объектов по всей стране.