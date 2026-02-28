Операция США против Ирана
Эксперты оценили перспективы глобальной войны после атаки на Иран

Израиль и США провели атаку по территории Ирана. Ударам подверглись стратегические объекты по всей стране, включая правительственный квартал в Тегеране. В эфире Радио РБК эксперты оценили риски масштабной региональной войны

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Ответная атака Ирана на израильские и американские удары по масштабу превзойдет эскалацию прошлого года, однако перспектива глобального регионального конфликта маловероятна, считают опрошенные Радио РБК военные эксперты и аналитики.

Главный конструктор Научно-производственной организации «Двина» Владимир Орлов отметил, что с момента прошлой атаки — в июне 2025 года — у Ирана было достаточно времени, чтобы подготовиться к возможной агрессии. «Я думаю, ответ будет достаточно сильный. Он будет, скорее всего, превосходить то, что мы видели летом прошлого года. И, по всей видимости, Иран намерен как бы серьезно отвечать на подобные вызовы, поскольку летом прошлого года, Иран, как говорится, сглатывал эту агрессию и в какой-то мере даже не отвечал», — сказал он.

Говоря о перспективах развития конфликта, Орлов выразил сомнение, что Соединенные Штаты объявят о проведении сухопутной операции на территории Ирана. По его мнению, в основном американские власти рассчитывают на внутреннюю оппозицию Ирана.

«Ставка в любом случае будет делаться на внутренний протест, что удары сподвигнут народные массы на свержение действующей власти в Иране. Насколько я понимаю, власть в Иране пока достаточно крепко стоит на ногах и не дает поводов для того, чтобы таким образом свергнуть», — резюмировал он.

Схожее мнение выразил и специалист Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов. Он считает, что после ударов США и Израиля не стоит ждать масштабного регионального конфликта. «А кто участники-то большой региональной войны, кроме Ирана и его так называемых прокси-сил? Иран будет отбиваться в одиночку, фактически. Вот эти группировки, которые там есть, они ослаблены, они не дадут ему решающего не то что перевеса, а даже слова в этом конфликте», — сказал он.

Материал дополняется

