Политика

Tasnim сообщило об атаке Ирана на базу США в Бахрейне

Входит в сюжеты
В этой статье

Американская база в Бахрейне подверглась ракетной атаке Ирана, сообщило иранское агентство Tasnim.

Al Jazeera сообщает о взрывах в Бахрейне. Reuters передает, что дым поднимается в районе, где расположена военно-морская база США.

Кроме того, катарские средства ПВО перехватили иранскую ракету, сообщило Минобороны страны, передает Al Jazeera.

Телеканал сообщает также о взрывах в Кувейте. CNN передает, что поступают сообщения о взрывах в Абу-Даби. 

Материал дополняется.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Полина Мартынова
Старший редактор