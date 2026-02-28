Tasnim сообщило об атаке Ирана на базу США в Бахрейне
Американская база в Бахрейне подверглась ракетной атаке Ирана, сообщило иранское агентство Tasnim.
Al Jazeera сообщает о взрывах в Бахрейне. Reuters передает, что дым поднимается в районе, где расположена военно-морская база США.
Кроме того, катарские средства ПВО перехватили иранскую ракету, сообщило Минобороны страны, передает Al Jazeera.
Телеканал сообщает также о взрывах в Кувейте. CNN передает, что поступают сообщения о взрывах в Абу-Даби.
Материал дополняется.
Авторы