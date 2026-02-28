Операция США против Ирана

В Тегеране прогремели новые взрывы

В Тегеране прогремели два новых взрыва, сообщает иранское агентство Tasnim.

О новых взрывах Tasnim написало в 10:21 мск. Вскоре, в 10: 26 мск, оно сообщило о работе ПВО в Тегеране.

Агентство Fars со ссылкой на своих журналистов в 11:07 мск сообщило о взрывах в разных частях страны, в том числе в Тебризе, Дезфуле, Харке, Нехавенде и Кангаваре.

Утром Израиль и США начали операцию против Ирана. Осведомленные источники Times of Israel, а также собеседники WSJ утверждают, США и Израиль рассчитывают, что атака продлится несколько дней.

