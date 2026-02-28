Семь ракет упали рядом с резиденцией Хаменеи в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP / ТАСС

Семь ракет, выпущенные по Ирану в рамках операции США и Израиля, попали в район рядом с президентским дворцом и резиденцией верховного лидера республики Али Хаменеи, сообщает Clash Report со ссылкой на иранское агенство Tasnim.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исхафане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана) и провинции Керманшах на западе Ирана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивных ударов по Ирану». Вскоре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную военную операцию против Ирана.