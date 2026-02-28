Операция США против Ирана

Трамп назвал цель военной операции против Ирана

Трамп сказал, что целью военной операции против Ирана является защита народа

Трамп в видеообращении заявил, что цель военной операции США в Иране — защита американского народа. Вашингтон, по словам президента США, видит угрозы, исходящие из иранского режима

Дональд Трамп

Цель военной операции США заключается в защите американского народа от угрозы иранского режима. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в видеообращении в Truth Social. 

«Иранские вооруженные силы убили сотни американских военных в Ираке, иранский режим продолжает проводить сложные операции про американских вооруженных сил, дислоцирующихся на Ближнем востоке», — сказал он.

Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивных ударов по Ирану».

The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что операция ЦАХАЛ проводится во взаимодействии с США. Источники Times of Israel утверждают, что США и Израиль ожидают, что атака продлится несколько дней.

При этом в Вашингтоне считают, что нынешняя атака на Иран будет гораздо более масштабной, чем прошлая американская операция с ударами по объектам иранской ядерной программы во время 12-дневной войны в июне 2025 года.

