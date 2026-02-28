Операция США против Ирана

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Дубай

«Аэрофлот» сообщил о корректировки расписания рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. В авиакомпании сказали, что часть рейсов до Дубая из Москвы и Петербурга будут вынужденно отменены

Audrius Venclova / Shutterstock

Дубай, ОАЭ (Фото: Audrius Venclova / Shutterstock)

Входит в сюжеты
Операция США против Ирана
Война Израиля и Ирана
Война Израиля и Ирана
В этой статье

Часть рейсов между Москвой и Петербургом и Дубаем вынуждено отменены, сообщил «Аэрофлот».

«Пассажирам отменных рейсов будет предложено переоформление на другие ближайшие рейсы, которые будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме «Аэрофлота» о корректировки расписания сообщили в Red Wings. В Red Wings сказали, что следят за ситуацией, а изменения в расписании будут действовать до восстановления полной безопасности полетов воздушных судов. 

Один из рейсов Flydubai, летевший из Москвы в Дубай, был вынужден совершить посадку в аэропорту Баку из-за закрытия воздушного пространства Ирана, следует из данных мониторингового сервиса flightradar. 

Причина корректировки расписания — закрытие воздушного пространства над территорией Ирана.

Кроме того, решение о выполнении рейса из Москвы в Тегеран 5 марта будет зависеть от сроков закрытия воздушного пространства Ирана, говорит авиакомпания.

Росавиация сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля российские авиакомпании заранее проработали обходные маршруты полетов для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива. 

При этом ведомство отметило, что возможны отмены рейсов российских перевозчиков в Израиль и Иран.

Ранее в РСТ сообщили РБК, что продолжает действовать информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Иране и Израиле. «Туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны преимущественно в индивидуальном формате (деловые, медицинские, к родственникам)», — отметил глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Илья Трапезников
АэрофлотДубайМоскваСанкт-Петербургавиасообщение