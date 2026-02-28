«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Дубай

«Аэрофлот» сообщил о корректировки расписания рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. В авиакомпании сказали, что часть рейсов до Дубая из Москвы и Петербурга будут вынужденно отменены

Дубай, ОАЭ (Фото: Audrius Venclova / Shutterstock)

Часть рейсов между Москвой и Петербургом и Дубаем вынуждено отменены, сообщил «Аэрофлот».

«Пассажирам отменных рейсов будет предложено переоформление на другие ближайшие рейсы, которые будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости», — говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме «Аэрофлота» о корректировки расписания сообщили в Red Wings. В Red Wings сказали, что следят за ситуацией, а изменения в расписании будут действовать до восстановления полной безопасности полетов воздушных судов.

Один из рейсов Flydubai, летевший из Москвы в Дубай, был вынужден совершить посадку в аэропорту Баку из-за закрытия воздушного пространства Ирана, следует из данных мониторингового сервиса flightradar.

Причина корректировки расписания — закрытие воздушного пространства над территорией Ирана.

Кроме того, решение о выполнении рейса из Москвы в Тегеран 5 марта будет зависеть от сроков закрытия воздушного пространства Ирана, говорит авиакомпания.

Росавиация сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля российские авиакомпании заранее проработали обходные маршруты полетов для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.

При этом ведомство отметило, что возможны отмены рейсов российских перевозчиков в Израиль и Иран.

Ранее в РСТ сообщили РБК, что продолжает действовать информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Иране и Израиле. «Туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны преимущественно в индивидуальном формате (деловые, медицинские, к родственникам)», — отметил глава пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.