Израиль закрыл воздушное пространство после удара по Ирану

Израиль закрыл свое воздушное пространство для гражданских рейсов, сообщает Times of Israel со ссылкой на Министерство транспорта.

«Просим граждан воздержаться от посещения аэропортов до дальнейшего уведомления», — сказали в ведомстве.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Тель-Авив нанес превентивный удар по Ирану. В результате атаки, предупредил министр, «в ближайшем будущем» ожидаются удары ракетами и беспилотниками по Израилю.

Кац объявил чрезвычайное положение в стране.

Материал дополняется