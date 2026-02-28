Иран вслед за Израилем закрыл воздушное пространство
Воздушное пространство Ирана закрыто на 6 часов, сообщил Mehr пресс-секретарь Организации гражданской авиации республики Маджид Ахаван.
«Согласно выпущенному NOTAM, воздушное пространство всей страны было закрыто на 6 часов», — сказал он.
Утром 28 февраля Тель-Авив нанес превентивный удар по Ирану. Вскоре свое воздушное пространство закрыл Израиль. Ограничения касаются гражданских рейсов. Минобороны объявило в стране чрезвычайное положение.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны