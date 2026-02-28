В пяти городах Ирана прогремели взрывы
В Тегеране прогремели новые взрывы, сообщает агентство Mehr News. Fars передает, что взрывы раздались не только в столице, но и в других иранских городах: в Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе.
Об атаке на Иран утром объявил Израиль, назвав свои действия «превентивным ударом». Как пишет Mehr News, первая волна взрывов раздалась в Тегеране в 9:30 по местному времени (9:00 мск). В 10:05 (9:35 мск) в иранской столице был слышен еще один взрыв.
Материал дополняется
