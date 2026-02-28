 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что уважает Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп заявил о взаимоуважении между США, Россией и Китаем. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Техасе. Трансляцию выступления на YouTube вел телеканал Fox 7.

«Нас снова уважают. Они снова нас уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их», — заявил Трамп.

Трамп напомнил о разговорах с Путиным
Политика
Дональд Трамп

Накануне Трамп заявил, что хотел бы отменить введенные против России санкции после завершения украинского конфликта. 

В октябре 2025 года Трамп сообщал, что Россия и США имеют большой потенциал для взаимной торговли. Тогда же он отметил, что находится в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. 

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегальными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», так что на этот счет выработан «определенный иммунитет».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
международные отношения Дональд Трамп Владимир Путин США Россия Китай
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Дании усомнились, что Трамп «рискнет городами США» ради Европы
Политика
Трамп запретил властям США использовать технологии Anthropic
Политика
Трамп напомнил о разговорах с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 27 фев, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 27 фев, 17:27
США в марте проведут испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III Политика, 06:03
В Каспийском море нашли тело почетного члена Книги рекордов Гиннеса Общество, 05:50
Трамп похвалил Лукашенко и оценил отношения США и Белоруссии Политика, 05:28
Американский рок-музыкант Нил Седака скончался в 86 лет Общество, 05:19
Трамп заявил, что уважает Россию и Китай Политика, 04:50
ТАСС узнал причину переноса переговоров по Украине в Абу-Даби Политика, 04:14
The Guardian узнала о поручении Рубио дипломатам США по теме Ирана Политика, 04:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Unitel сообщил о гибели 15 человек из-за крушения самолета ВВС Боливии Общество, 03:24
Рядом с Новороссийском и Анапой произошло землетрясение Общество, 03:21
В Дании усомнились, что Трамп «рискнет городами США» ради Европы Политика, 03:20
Самолет ВВС Боливии упал на оживленную дорогу Общество, 02:50
ТАСС узнал, как зампред правления «Газпром нефти» Джалябов скрывал взятки Общество, 02:28
Несколько россиян умерли во Вьетнаме из-за инфекций в конце 2025 года Общество, 01:53
Рейс Фукуок — Казань вернулся в аэропорт вылета Общество, 01:47