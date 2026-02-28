Трамп заявил, что уважает Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп заявил о взаимоуважении между США, Россией и Китаем. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Техасе. Трансляцию выступления на YouTube вел телеканал Fox 7.

«Нас снова уважают. Они снова нас уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их», — заявил Трамп.

Накануне Трамп заявил, что хотел бы отменить введенные против России санкции после завершения украинского конфликта.

В октябре 2025 года Трамп сообщал, что Россия и США имеют большой потенциал для взаимной торговли. Тогда же он отметил, что находится в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегальными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», так что на этот счет выработан «определенный иммунитет».