Переговоры России и Украины⁠,
0

Трамп заявил, что у России и США большой потенциал для торговли

Трамп: у России и США есть большой потенциал для торговли
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным и отметил большой потенциал для торговли с Россией. Он также выразил уверенность, что конфликт на Украине получится урегулировать
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

У России и США есть большой потенциал для торговли, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Он отметил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. «У нас война. <...> Но есть большой потенциал для торговли. И я надеюсь, что мы добьемся успеха [в завершении конфликта]», — сказал Трамп.

Президент США также добавил, что рассматривает вариант поставки на Украину ракет Tomahawk и разговаривал об этом с Путиным. Однако отметил, что США сами нуждаются в этом оружии.

«Вы знаете, мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. И я был очень добр к президенту [Украины Владимиру] Зеленскому и к Украине, <...> если мы будем стеснены в средствах, я не хочу этого делать. Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты», — подчеркнул Трамп.

WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина
Политика
Фото:Nathan Howard / Reuters

Ранее, 17 октября, американский лидер встретился в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским. На открытой части переговоров Трамп также выразил уверенность в возможности завершить российско-украинский конфликт и в желании Путина и Зеленского прекратить боевые действия.

Кроме этого, на встрече с украински президентом Трамп выразил надежду, что Украине не понадобятся ракеты Tomahawk. Он отметил, что США самим нужны Tomahawk, а также множество других видов вооружений, которые они отправляют на Украину.

«У нас много разного оружия. Нам надо обеспечить полную экипировку страны. Мы предпочли бы, чтобы «Томагавки» Украине не понадобились, чтобы мы завершили войну», — сказал тогда Трамп.

Зеленский же предложил ему обменять Tomahawk на дроны. Трамп ответил, что США были бы заинтересованы в таком обмене.

О торговых отношениях с Россией Трамп говорил и в середине лета. 14 июля он назвал невероятным потенциал России, в том числе в сфере торговли.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп торговля Россия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
