Во время взрыва на юге Москвы пострадали два человека

Во время взрыва на юго-западе Москвы, в результате которого выбило окна и повредилась часть фасада в многоэтажном доме, пострадали два человека, сообщает столичный СКР.

«Предварительно установлено, что пострадали два человека. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — следует из сообщения.

Следователи организовали проверку информации о проведении ремонта в пострадавшей квартире. Ранее РБК в МЧС сообщили, что взрыв произошел на 15 этаже по адресу ул. Кадырова, д. 8к3.

Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, рассказала «Известиям», что пострадали ее муж и дочь. Самой женщины на момент происшествия в доме не было. Источник «Известий» уточнил, что состояние пострадавших средне-тяжелое.