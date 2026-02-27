 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Во время взрыва на юге Москвы пострадали два человека

Во время взрыва на юго-западе Москвы, в результате которого выбило окна и повредилась часть фасада в многоэтажном доме, пострадали два человека, сообщает столичный СКР.

«Предварительно установлено, что пострадали два человека. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — следует из сообщения.

Последствия взрыва газового баллона в кафе Кочубеевского округа

Следователи организовали проверку информации о проведении ремонта в пострадавшей квартире. Ранее РБК в МЧС сообщили, что взрыв произошел на 15 этаже по адресу ул. Кадырова, д. 8к3.

Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, рассказала «Известиям», что пострадали ее муж и дочь. Самой женщины на момент происшествия в доме не было. Источник «Известий» уточнил, что состояние пострадавших средне-тяжелое.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
Авторы
Ксения Потрошилина
Материалы по теме
Пожар в жилом доме на севере Москвы потушили
Общество
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровском крае
Общество
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 27 фев, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 27 фев, 17:27
Барщевский предложил формулу решения споров о законности приватизации Политика, 00:01
Во время взрыва на юге Москвы пострадали два человека Общество, 27 фев, 23:56
Глава Condé Nast предрек «смертельный удар» поисковику Google Технологии и медиа, 27 фев, 23:33
Грузинский телеканал опроверг обвинения в пророссийской направленности Общество, 27 фев, 23:23
В ФРГ представили «жуков-разведчиков» для вооруженных сил НАТО Технологии и медиа, 27 фев, 23:13
«Балтика» решила обжаловать отмененный гол в матче с «Зенитом» в ЭСК Спорт, 27 фев, 23:11
В РЖД пояснили, когда дешевле всего покупать билеты в купе и плацкарт Общество, 27 фев, 23:04
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
США конфискуют захваченный в декабре танкер с венесуэльской нефтью Политика, 27 фев, 22:55
Усик проведет следующий бой с кикбоксером Верхувеном у пирамид Египта Спорт, 27 фев, 22:47
ЦСКА проигрывал 0:4, но победил «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ Спорт, 27 фев, 22:36
Что изменится в личных финансах россиян с 1 марта Инвестиции, 27 фев, 22:36
Reuters узнал о согласии Warner Bros. на сделку с Paramount Бизнес, 27 фев, 22:35
В Швейцарии закроют банк после заявлений США о связях с Россией Политика, 27 фев, 22:24
В аэропорту Стамбула отменили три рейса в Тегеран Политика, 27 фев, 22:17