Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровском крае

При пожаре в жилом доме в селе Ракитное Хабаровского края в ночь на 26 февраля погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС во «Вконтакте».

Пожар произошел в деревянном доме с мансардой, обшитой утеплителем и пластиковым сайдингом. Пламя быстро охватило всю постройку.

Спасатели получили сигнал около полуночи по местному времени, позвонили соседи людей, живущих в доме.

Прибывшие на место спасатели локализовали огонь спустя 30 минут, к часу ночи потушили открытое горение. Полностью огонь был потушен к 4 часам утра, площадь пожара составила 300 кв. м. «В результате случившегося погибли 4 человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет», — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают причины пожара, на месте находятся следователи.

Главное управление Следственного комитета (СК) по Хабаровскоум краю сообщило о возбуждении дела по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Максимальное наказание — до четырех лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.