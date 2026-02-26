 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровском крае

При пожаре в жилом доме в селе Ракитное Хабаровского края в ночь на 26 февраля погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС во «Вконтакте».

Пожар произошел в деревянном доме с мансардой, обшитой утеплителем и пластиковым сайдингом. Пламя быстро охватило всю постройку.

Спасатели получили сигнал около полуночи по местному времени, позвонили соседи людей, живущих в доме.

Прибывшие на место спасатели локализовали огонь спустя 30 минут, к часу ночи потушили открытое горение. Полностью огонь был потушен к 4 часам утра, площадь пожара составила 300 кв. м. «В результате случившегося погибли 4 человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет», — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают причины пожара, на месте находятся следователи.

В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов
Политика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Главное управление Следственного комитета (СК) по Хабаровскоум краю сообщило о возбуждении дела по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Максимальное наказание — до четырех лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Софья Полковникова
пожар Хабаровский край жилой дом
Материалы по теме
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов
Политика
Спасатели локализовали пожар на химзаводе после ударов дронов
Политика
В Москве в Вадковском переулке произошел пожар в общежитии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Силовики задержали бывшего директора Владивостокского торгового порта Бизнес, 08:04
Кризис среднего возраста: как его пережить и превратить в точку роста Образование, 08:01
Фильм «Кутюр» с Анджелиной Джоли: модный клип, в котором все страдают Life, 08:00
Сабуров на Пхукете дал первый после запрета на въезд в Россию концерт Политика, 07:52
Что изменится в личных финансах россиян с 1 марта Инвестиции, 07:48
Москвичам спрогнозировали пасмурную погоду и гололедицу Общество, 07:47
В Алтайском крае 42 человека эвакуировали при возгорании в детском саду Общество, 07:45
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
НПФ раскрыли доходность по программам долгосрочных сбережений за 2025 годПодписка на РБК, 07:30
Власти выявили тройную переплату бизнеса при проверке импортаПодписка на РБК, 07:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
За ночь над регионами России сбили 17 дронов Политика, 07:20
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровском крае Общество, 07:04
Потанин описал покупку доли в «Яндексе» анекдотом про грузина Бизнес, 06:59
Как научиться любить перемены. Разберем сегодня в Школе управления РБК 06:52