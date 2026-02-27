Пожар в жилом доме на севере Москвы потушили

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пожар в многоэтажном жилом доме на севере Москвы ликвидирован, спасены десять человек, сообщили в столичном главке МЧС.

Пожар произошел в 25-этажном доме на ул. Лавочкина в районе Ховрино, причины ЧП не уточняются.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир», — говорится в сообщении.

В МЧС утончили, что двух человек осматривают медики.

Телеграм-канал SHOT писал, что возгорание произошло в ЖК «Янтарный», около 40 человек эвакуировали. По данным РЕН ТВ, площадь возгорания составила 90 кв. м, в загоревшейся квартире находились мать и ребенок, последнего забрали медики.

ТАСС уточняет, что несовершеннолетний серьезно пострадал и находится в тяжелом состоянии.