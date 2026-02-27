 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пожар в жилом доме на севере Москвы потушили

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пожар в многоэтажном жилом доме на севере Москвы ликвидирован, спасены десять человек, сообщили в столичном главке МЧС.

Пожар произошел в 25-этажном доме на ул. Лавочкина в районе Ховрино, причины ЧП не уточняются.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир», — говорится в сообщении.

В МЧС утончили, что двух человек осматривают медики.

Телеграм-канал SHOT писал, что возгорание произошло в ЖК «Янтарный», около 40 человек эвакуировали. По данным РЕН ТВ, площадь возгорания составила 90 кв. м, в загоревшейся квартире находились мать и ребенок, последнего забрали медики.

ТАСС уточняет, что несовершеннолетний серьезно пострадал и находится в тяжелом состоянии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
пожар Москва пострадавшие МЧС
Материалы по теме
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровском крае
Общество
В многоэтажном доме на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар
Общество
Более ста пожарных привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 10:10
Капризов вышел на пятое место по числу передач в истории «Миннесоты» Спорт, 10:08
Экс-главе «Локомотива» дали 10 лет за убийство 24-летней давности Общество, 10:08
Пакистан сообщил о потерях талибов в пограничном конфликте Политика, 10:07
Путин поручил восстановить подачу тепла и света в регионах Политика, 10:03
Глобальная декларация об этике в ИИ. Что она значит для РоссииПодписка на РБК, 10:01
4 уловки, на которые идут подчиненные, чтобы увильнуть от работы Образование, 10:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Луганске задержали передававшего Украине данные о военных жителя Политика, 10:00
Суд назначил дату по делу бывшего «народного губернатора» Донецка Общество, 09:59
Путин поручил ввести переходный период по налогам для малого бизнеса Бизнес, 09:53
«Спартак» под ударом. Какие клубы РПЛ сильнее всего пострадают от лимита Спорт, 09:52
В РАН рассказали, когда россияне смогут увидеть парад планет Технологии и медиа, 09:51
Оттепель отменяется: что ждет российский рынок ПО в 2026 годуПодписка на РБК, 09:49
Боксер Усик обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев Политика, 09:48