Пожар в жилом доме на севере Москвы потушили
Пожар в многоэтажном жилом доме на севере Москвы ликвидирован, спасены десять человек, сообщили в столичном главке МЧС.
Пожар произошел в 25-этажном доме на ул. Лавочкина в районе Ховрино, причины ЧП не уточняются.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир», — говорится в сообщении.
В МЧС утончили, что двух человек осматривают медики.
Телеграм-канал SHOT писал, что возгорание произошло в ЖК «Янтарный», около 40 человек эвакуировали. По данным РЕН ТВ, площадь возгорания составила 90 кв. м, в загоревшейся квартире находились мать и ребенок, последнего забрали медики.
ТАСС уточняет, что несовершеннолетний серьезно пострадал и находится в тяжелом состоянии.
