Политика⁠,
0

Госдеп опроверг новость о вывозе дипломатов США из Кувейта и Ирака

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В Госдепартаменте США опровергли информацию о вывозе некоторых сотрудников американских посольств из Ирака и Кувейта.

«Это неправда», — заявил в посте в Х спикер Госдепартамента Томми Пиггот.

Тем самым он ответил на соответствующую новость, опубликованную i24NEWS English.

WSJ узнала о крупнейшем со времен Ирака усилении авиации США в регионе
Политика
Фото:Robin van Lonkhuijsen / ANP / Sipa USA / ТАСС

США значительно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне затянувшихся американо-иранских переговоров о ядерных объектах Ирана и протестов в этой стране.

19 февраля The Wall Street Journal сообщила, что США перебрасывают на Ближний Восток крупные авиационные силы, формируя крупнейшую воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. В регион направляются истребители F-35 и F-22, еще один авианосец с ударной авиацией и средствами РЭБ находится в пути, также развернуты самолеты управления и системы ПВО.

При этом президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о нанесении ударов по Ирану.

21 февраля NYT сообщила, что США вывезли часть своего контингента с военных баз в Катаре и Бахрейне. По данным издания, Вашингтон опасается ответных ударов со стороны Тегерана. 27 февраля посольство США в Израиле сообщило, что Госдеп решил вывести часть сотрудников дипмиссии и членов их семей из-за угрозы безопасности.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Госдепартамент США Кувейт Ирак
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
WSJ узнала о переговорах OpenAI с Пентагоном по применению ИИ Технологии и медиа, 20:50
Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч КХЛ в Сочи доиграют в Москве Спорт, 20:47
Трамп заявил о желании отмены санкций против России после достижения мира Политика, 20:46
Госдеп опроверг новость о вывозе дипломатов США из Кувейта и Ирака Политика, 20:44
Карпин сообщил о планах вызвать российских легионеров на матчи сборной Спорт, 20:43
Как чета Клинтон оказалась в эпицентре дела Эпштейна Политика, 20:36
Россиянка «зайцем» пролетела из Нью-Йорка в Милан во второй раз Общество, 20:35
Клинтон заявил конгрессу США, что «плохого не делал» с Эпштейном Политика, 20:21
В России впервые с прошлой осени подешевели огурцы Общество, 20:15
Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP в Дубае Спорт, 20:13
Афганский телеканал сообщил о возобновлении боев на границе с Пакистаном Политика, 20:12
В «Опоре России» оценили эффект переходного периода для малого бизнеса
 Бизнес, 20:05
Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в январе Экономика, 20:04
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00