Госдеп опроверг новость о вывозе дипломатов США из Кувейта и Ирака

Фото: John Moore / Getty Images

В Госдепартаменте США опровергли информацию о вывозе некоторых сотрудников американских посольств из Ирака и Кувейта.

«Это неправда», — заявил в посте в Х спикер Госдепартамента Томми Пиггот.

Тем самым он ответил на соответствующую новость, опубликованную i24NEWS English.

США значительно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне затянувшихся американо-иранских переговоров о ядерных объектах Ирана и протестов в этой стране.

19 февраля The Wall Street Journal сообщила, что США перебрасывают на Ближний Восток крупные авиационные силы, формируя крупнейшую воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. В регион направляются истребители F-35 и F-22, еще один авианосец с ударной авиацией и средствами РЭБ находится в пути, также развернуты самолеты управления и системы ПВО.

При этом президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о нанесении ударов по Ирану.

21 февраля NYT сообщила, что США вывезли часть своего контингента с военных баз в Катаре и Бахрейне. По данным издания, Вашингтон опасается ответных ударов со стороны Тегерана. 27 февраля посольство США в Израиле сообщило, что Госдеп решил вывести часть сотрудников дипмиссии и членов их семей из-за угрозы безопасности.