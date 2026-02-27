Госдеп опроверг новость о вывозе дипломатов США из Кувейта и Ирака
В Госдепартаменте США опровергли информацию о вывозе некоторых сотрудников американских посольств из Ирака и Кувейта.
«Это неправда», — заявил в посте в Х спикер Госдепартамента Томми Пиггот.
Тем самым он ответил на соответствующую новость, опубликованную i24NEWS English.
США значительно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне затянувшихся американо-иранских переговоров о ядерных объектах Ирана и протестов в этой стране.
19 февраля The Wall Street Journal сообщила, что США перебрасывают на Ближний Восток крупные авиационные силы, формируя крупнейшую воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. В регион направляются истребители F-35 и F-22, еще один авианосец с ударной авиацией и средствами РЭБ находится в пути, также развернуты самолеты управления и системы ПВО.
При этом президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о нанесении ударов по Ирану.
21 февраля NYT сообщила, что США вывезли часть своего контингента с военных баз в Катаре и Бахрейне. По данным издания, Вашингтон опасается ответных ударов со стороны Тегерана. 27 февраля посольство США в Израиле сообщило, что Госдеп решил вывести часть сотрудников дипмиссии и членов их семей из-за угрозы безопасности.
