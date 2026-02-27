США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

США вывозят сострудников своего посольства из Израиля на фоне угроз безопасности. Советники Трампа хотят, чтобы Израиль первым атаковал Иран и спровоцировал конфликт, писало Politico

Посольство США в Израиле (Фото: meunierd / Shutterstock)

Госдеп решил вывести часть сотрудников посольства США в Израиле и членов их семей из-за угрозы безопасности, сообщается на сайте американского посольства.

«27 февраля 2026 года Государственный департамент санкционировал выезд из представительства США в Израиле лиц, не задействованных в чрезвычайных ситуациях, а также членов их семей, в связи с угрозой безопасности», — сказано в публикации.

Кроме того, посольство может дополнительно ограничить или запретить поездки сотрудников правительства США и членов их семей в определенные районы Израиля, Старый город в Иерусалиме и на Западный берег. Власти США также рекомендовали своим гражданам «пока доступны коммерческие рейсы» рассмотреть возможность выезда из Израиля «из-за терроризма и гражданских беспорядков».

Ранее посол США Майк Хакаби вызвал недовольство властей и организаций арабских стран, оценив претензии Израиля на земли от Нила до Евфрата фразой «было бы прекрасно, если бы они забрали все это». Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт счел это заявление «чрезвычайно радикальным», а Организация исламского сотрудничества (ОИС) назвала высказывания Хакаби «опасными и безответственными». Власти Иордании заявили, что подобные заявления нарушают дипломатические нормы и суверенитет стран региона.

Эскалация на Ближнем Востоке началась в январе на фоне массовых протестов в Иране. США поддержали демонстрантов и значительно нарастили силы в регионе.

Вместе с тем источники The New York Times рассказывали, что Израиль активно готовится к совместному с США удару по Ирану, однако окончательное решение по атаке пока не принято. Рассматривается возможность нанесения массированного удара в течение нескольких дней, чтобы Иран пошел на уступки на переговорах по ядерной сделке, говорится в статье.

Тем временем Politico пишет, что советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль первым нанес удар по Ирану, поскольку это спровоцирует Тегеран на ответные действия. Это, в свою очередь, станет «предлогом» для атак США, рассказали источники издания. Сам Израиль также предупредил США, что готов нанести удар по Ирану в одиночку.