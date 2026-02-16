 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Axios узнал об угрозе Пентагона разорвать контракт на ИИ с Anthropic

Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Министерство обороны США намеревается разорвать деловые связи с компанией Anthropic и отнести ее к группе риска в цепочке поставок, что будет означать необходимость прекращения связи с компанией для любого, кто захочет сотрудничать с американскими военными, сообщает Axios.

«Отношения Министерства обороны с компанией Anthropic пересматриваются. Наша страна требует, чтобы партнеры были готовы помочь нашим военнослужащим одержать победу в любой битве. В конечном счете речь идет о наших войсках и безопасности американского народа», — сказал изданию официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Claude от компании Anthropic стала первой нейросетью, которую применили в рамках секретного военного мероприятия. Ранее The Wall Street Journal написала об использовании Пентагоном Claude в ходе операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном
Технологии и медиа
Фото:Alex Wong / Getty Images

Переговоры об условиях, на которых может использоваться нейросеть, идут между Anthropic и Пентагоном уже несколько месяцев, пояснил Axios. Anthropic хочет получить гарантии, что ее инструменты не будут использовать для массовой слежки за американцами или разработки оружия, стреляющего без участия человека.

Представители Пентагона же в ходе обсуждений с Anthropic и тремя другими крупными ИИ-компаниями OpenAI, Google и xAI настаивают на том, чтобы военные могли использовать их инструменты «для любых законных целей».

Контракт, который Пентагон угрожает расторгнуть, оценивается в сумму до $200 млн, что составляет лишь небольшую часть от $14 млрд годового дохода компании Anthropic. Недавно она заявила, что восемь из десяти крупнейших американских компаний используют продукцию Claude.

Собеседник Axios из Пентагона выразил свою уверенность в том, что три другие компании — OpenAI, Google и xAI — примут заданные условия, учитывая, что они согласились снять свои системы защиты для использования в несекретных военных операциях. Для секретных они, однако, пока не используются. Другой источник, знакомый с подробностями переговоров, сообщил, что еще многое предстоит решить.

Теги
Валерия Антонова
Пентагон Пит Хегсет искусственный интеллект
