 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Пентагон потребовал от Anthropic дать военным полный доступ к Claude

Пентагон потребовал от Anthropic открыть полный доступ к Claude к 27 февраля
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Al Drago / Reuters)

Министр обороны США Пит Хегсет потребовал от гендиректора Anthropic Дарио Амодея до 27 февраля согласовать условия, на которых военные смогут использовать ИИ-модели компании, иначе компания может столкнуться с расторжением контракта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, срок был обозначен на встрече во вторник в Пентагоне — Хегсет настаивал на том, чтобы Anthropic разрешила военным использовать модели Claude «во всех законных случаях», чему компания сопротивляется.

Источники также сообщили, что в случае отсутствия прогресса Пентагон рассматривает дополнительные меры, включая возможность отнести Anthropic к группе риска в цепочке поставок, что приведет к необходимости прекращения связи с компанией для любого, кто захочет сотрудничать с Пентагоном. Кроме этого, рассматривается применение Закона об оборонном производстве, который заставит компанию тесно сотрудничать с Пентагоном.

Claude от компании Anthropic стала первой нейросетью, которую задействовали в рамках секретного военного мероприятия. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Пентагон использовал Claude во время операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Axios узнал об угрозе Пентагона разорвать контракт на ИИ с Anthropic
Политика
Пит Хегсет

Переговоры об условиях использования моделей продолжаются несколько месяцев, писал Axios. По данным издания, Anthropic добивается гарантий, что ее инструменты не будут использоваться для массовой слежки за американцами или разработки оружия, стреляющего без участия человека.

Представители Пентагона в обсуждениях с Anthropic и другими ИИ-компаниями, включая OpenAI, Google и xAI, настаивали на возможности применять инструменты «для любых законных целей».

Контракт, который Пентагон угрожает расторгнуть, оценивается в сумму до $200 млн.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Пит Хегсет Пентагон контракт искусственный интеллект
Пит Хегсет фото
Пит Хегсет
политик, министр обороны / министр войны США
6 июня 1980 года
Материалы по теме
Axios узнал об угрозе Пентагона разорвать контракт на ИИ с Anthropic
Политика
Anthropic обвинила DeepSeek в незаконном обучении нейросети
Технологии и медиа
Reuters узнал, что компания Anthropic вступила в конфликт с Пентагоном
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Смоленский губернатор заявил о возможной эвакуации после удара БПЛА Политика, 13:36
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ Общество, 13:34
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:33
Как концессии закрывают потребности регионов в фотовидеофиксации Компании, 13:30
Уволенному директору Лувра нашли замену Общество, 13:27
Дегтярев отказался считать себя главным человеком российского футбола Спорт, 13:24
Мишустин сообщил о развертывании инфраструктуры для БПЛА в трети регионов Политика, 13:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Собянин назвал ключевые задачи развития метро в Москве на 2026 год Недвижимость, 13:17
Мишустин заявил о 70 «жизненных ситуациях» на «Госуслугах» Общество, 13:17
Фанаты «Торино» в знак протеста высыпали навоз у базы Спорт, 13:13
В Пекине призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия Политика, 13:12
Украинские НКО призвали Зеленского не проводить референдум по территориям Общество, 13:10
Генеральным директором группы компаний «РТК-ЦОД» стал Давид Мартиросов Отрасли, 13:07
Украинский скелетонист потребовал отставки Ковентри с поста главы МОК Спорт, 13:04