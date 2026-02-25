Пентагон потребовал от Anthropic дать военным полный доступ к Claude

Пентагон потребовал от Anthropic открыть полный доступ к Claude к 27 февраля

Пит Хегсет (Фото: Al Drago / Reuters)

Министр обороны США Пит Хегсет потребовал от гендиректора Anthropic Дарио Амодея до 27 февраля согласовать условия, на которых военные смогут использовать ИИ-модели компании, иначе компания может столкнуться с расторжением контракта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, срок был обозначен на встрече во вторник в Пентагоне — Хегсет настаивал на том, чтобы Anthropic разрешила военным использовать модели Claude «во всех законных случаях», чему компания сопротивляется.

Источники также сообщили, что в случае отсутствия прогресса Пентагон рассматривает дополнительные меры, включая возможность отнести Anthropic к группе риска в цепочке поставок, что приведет к необходимости прекращения связи с компанией для любого, кто захочет сотрудничать с Пентагоном. Кроме этого, рассматривается применение Закона об оборонном производстве, который заставит компанию тесно сотрудничать с Пентагоном.

Claude от компании Anthropic стала первой нейросетью, которую задействовали в рамках секретного военного мероприятия. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Пентагон использовал Claude во время операции американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Переговоры об условиях использования моделей продолжаются несколько месяцев, писал Axios. По данным издания, Anthropic добивается гарантий, что ее инструменты не будут использоваться для массовой слежки за американцами или разработки оружия, стреляющего без участия человека.

Представители Пентагона в обсуждениях с Anthropic и другими ИИ-компаниями, включая OpenAI, Google и xAI, настаивали на возможности применять инструменты «для любых законных целей».

Контракт, который Пентагон угрожает расторгнуть, оценивается в сумму до $200 млн.