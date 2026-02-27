МИД Британии сообщил об отзыве дипломатов из Ирана

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Власти Великобритании отозвали сотрудников посольства в Иране в связи с ситуацией в сфере безопасности, говорится на сайте министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

«Посольство продолжает работать дистанционно (раздел «Предупреждения и страхование»). FCDO рекомендует воздержаться от любых поездок в Иран», — сказано в сообщении.

Посольство еще в июне 2025 года опубликовало предостережение от поездок в Иран, подчеркнув, что граждане Великобритании и лица с двойным британско-иранским гражданством подвержены риску ареста, допроса или задержания.

В Иране сохраняется повышенный риск региональной напряженности, информировали дипломаты.

Британским гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности: изучить инструкции по действиям в кризисной ситуации, подписаться на уведомления FCDO, следить за информацией в СМИ, не посещать районы рядом с военными и охраняемыми объектами и при необходимости укрываться в безопасных помещениях.

Эскалация на Ближнем Востоке началась в начале года на фоне массовых протестов в Иране. США поддержали демонстрантов и значительно нарастили силы в регионе. Источники The New York Times рассказывали, что Израиль активно готовится к совместному с США удару по Ирану, однако окончательное решение по атаке пока не принято.

6 февраля The Wall Street Journal сообщила, что в Иране усиливается новая волна антиправительственных протестов, вызванная возмущением жестким подавлением предыдущих выступлений и гибелью тысяч людей. Жители все чаще открыто выражают недовольство властями, несмотря на риски. Так, на похоронах звучат антиправительственные лозунги, школьники отказываются исполнять патриотические песни, а медики осуждают аресты коллег, помогавших пострадавшим протестующим.