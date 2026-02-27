 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Совбез связал конфликт Пакистана и Афганистана с границами англичан

Опустевшие Ворота Дружбы после перестрелки между пакистанскими и афганскими силами на пограничном переходе между двумя странами в Чамане, Пакистан
Опустевшие Ворота Дружбы после перестрелки между пакистанскими и афганскими силами на пограничном переходе между двумя странами в Чамане, Пакистан (Фото: Abdul Khaliq Achakzai / Reuters)

Эскалация на границе Афганистана и Пакистана является следствием колониальной политики Лондона, следует из комментария аппарата Совбеза, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«Очевидно, что данный виток напряженности стал следствием пагубной колониальной политики Англии и произвольно нарисованных в Лондоне границ», — заявили в Совбезе, выразив обеспокоенность по этому поводу.

Ведомство призвало стороны к скорейшему разрешению конфликта политико-дипломатическим путем, отметив, что «имперским амбициям Лондона необходимо положить конец».

Проведенная в 1893 году британской администрацией граница — линия Дюранда — разделила территории проживания пуштунских племен между Афганистаном и Британской Индией.

После появления Пакистана в 1947 году линия Дюранда стала международной границей, однако Афганистан ее так и не признал, считая колониальным наследием. Споры вокруг этой линии остаются одной из ключевых причин регулярных столкновений между двумя странами.

«Открытая война» Пакистана и Афганистана. Фотогалерея
Политика

Обострение конфликта началось 24 февраля с вооруженных столкновений в приграничной зоне, позднее афганские силы начали операции против Пакистана вдоль линии Дюранда, обе стороны сообщали о погибших. В ночь на 27 февраля, по данным TOLOnews, Афганистан сбил пакистанский самолет, вошедший в его воздушное пространство. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил об «открытой войне» с афганскими властями.

Днем 27 февраля афганские ВВС нанесли удары по объектам на территории Пакистана, в том числе в районе Абботтабада провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил телеканал Ariana News. По его данным, атаке подверглись ядерный полигон и Пакистанская военная академия в Какуле — главный центр подготовки офицеров сухопутных войск. Канал сообщает о сотнях погибших и раненых, официального подтверждения этих данных со стороны Пакистана не приводится.

Министерство обороны Афганистана ранее заявило об ударах по ряду военных объектов, включая цели в Абботтабаде, Джамруде, Наушере и в районе Фейсалабада.

МИД России призвал стороны к политико-дипломатическому урегулированию и заявил о готовности содействовать диалогу.

