Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

Афганистан ударил по ядерному полигону и по военной академии в Пакистане, где готовят офицерские кадры для Сухопутных войск, сообщает Ariana News. Минобороны Афганистана подтвердило удары по Абботтабаду, где находится академия

Фото: Reuters

Воздушные силы Афганистана ударили по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает афганский телеканал Ariana News.

Канал сообщает о «сотнях погибших и раненых». По его информации, пострадавших доставили в больницу.

По его информации, целью был ядерный полигон. Также канал сообщил об ударе по Пакистанской военной академии (Pakistan Military Academy, PMA), расположенной в Какуле. Это главный учебный центр Сухопутных войск Пакистана, отвечающий за подготовку и обучение офицерских кадров.

Всего в мире девять ядерных держав. Из них пять — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — официальные, их ядерный статус зафиксирован в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года. Страны, которые провели ядерные испытания после его подписания, — Индия, КНДР и Пакистан — считаются неофициальными ядерными державами. Отдельный случай — Израиль, о его ядерных испытаниях достоверных данных нет.

Удары по пакистанским военным базам ранее подтвердило афганское Минобороны. Ведомство сообщило, что авиаудары были нанесены по военному лагерю недалеко от города Фейсалабад в Исламабаде, по армейскому округу в Наушере, военной базе в Джамруде и целям в Абботтабаде. В последнем находится PMA.

Цели были атакованы в ответ на удары по Кабулу, Кандагару и Пактии, осуществленные накануне, добавили в Минобороны Афганистана.

После возвращения талибов к власти в 2021 году между Афганистаном и Пакистаном начались пограничные конфликты. Вооруженные столкновения в приграничной зоне возобновились 24 февраля. Через два дня афганские военные начали операции против Пакистана в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах. Погибшие есть с обеих сторон.

Афганистан и Пакистан ведут пограничный спор c 1947 года, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью 2,6 тыс. км, установленной соглашением 1893 года.

Вечером в четверг, 26 февраля, Афганистан начал военную операцию против Пакистана вдоль всей линии Дюранда в ответ на авиаудары пакистанских ВВС афганской территории. В ночь на 27 февраля в Кабуле прогремел мощный взрыв, По данным TOLOnews, Афганистан сбил вошедший в пространство страны пакистанский самолет. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф тогда же объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане.

МИД России на фоне эскалации призвал Афганистан и Пакистан вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. Советник министра иностранных дел Замир Кабулов подчеркнул, что Москва готова стать посредником для урегулирования между странами. Прямые военные столкновения между Пакистаном и Афганистаном не предвещают ничего хорошего, полагают в Кремле.

Москва «пристально следит» за ситуацией, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.