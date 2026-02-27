Глава оргкомитета ВЭФ пообещал анализ выполнения поручений Путина

Владимир Путин (архивное фото) (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Власти Дальнего Востока проанализируют исполнение поручений президента России Владимира Путина по развитию региона, сообщил полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его выступление публикует пресс-служба в телеграм-канале.

«Мы всегда стараемся добиться результата. Основной результат формулируется поручениями президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина <...> у нас есть, не просто право, а обязанность проанализировать выполнение этих поручений — кто все хорошо сделал, кто не сделал чего-то», — сказал Трутнев.

По его словам на форуме особое внимание уделят «гуманитарному измерению развития», второй важный момент — развитие технологий. «Одна из тем будет связана с анализом выполнения поручений президента, которые были даны по итогам предыдущих форумов», — сказал Трутнев, не уточнив, какая именно.

Он сообщил об этом также во время заседания в Москве Оргкомитета по подготовке XI Восточного экономического форума, который состоится 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке. Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства России. Трутнев является председателем Оргкомитета.

На заседании он заявил, что форум под руководством Путина способствует развитию Дальнего Востока. Так, в регионе реализуется более 3 тыс. инвестпроектов на 13,5 трлн руб., из которых 6 трлн уже вложено, включая 1 трлн за последний год. Кроме того, в регионе введено свыше 1 тыс. предприятий и создано более 180 тыс. рабочих мест, подчеркнул Трутнев.