Глава ВЭФ в Давосе подал в отставку после упоминания в файлах Эпштейна
Гендиректор Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде ушел в отставку после публикации документов Минюста США о его встречах и переписке с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Bloomberg.
В своем заявлении об уходе Бренде не сказал, что его отставка связана с Эпштейном. «После тщательного обдумывания я решил уйти с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума», — заявил экономист.
Ранее из файлов, опубликованных Минюстом США, стало известно, что Бренде несколько раз ужинал с Эпштейном в его доме в Нью‑Йорке. В ходе начатой проверки экс-глава ВЭФ объяснил, что первый ужин состоялся по приглашению норвежского дипломата, последующие проходили в присутствии других дипломатов и бизнес‑лидеров. Бренде сообщил, что, помимо этого, его контакты с Эпштейном ограничились «несколькими электронными письмами и СМС-сообщениями».
Место Бёрге Бренде на посту президента и генерального директора ВЭФ временно займет Алоис Цвинги — управляющий директор и член правления Давосского форума.
Эпштейн, в 2008 году признавший вину в склонении к занятию проституцией и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. Он покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Минюст США в несколько этапов обнародовал материалы по делу Эпштейна в соответствии с «Актом о прозрачности» (Epstein Files Transparency Act, EFTA), который подписал президент Дональд Трамп. 30 января было обнародовано еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков.
Публикация файлов по делу Эпштейна привела к череде отставок и расследований. Британского экс-принца Эндрю лишили титулов на фоне расследования его связи с американским финансистом.
По данным на середину февраля, как минимум 11 человек лишились своего высокопоставленного положения из-за обнародования файлов Эпштейна, подсчитал Axios.
