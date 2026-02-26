 Перейти к основному контенту
Глава ВЭФ в Давосе подал в отставку после упоминания в файлах Эпштейна

Bloomberg: Бёрге Брендe подал в отставку из-за упоминания в файлах Эпштейна
Глава ВЭФ подал в отставку, ранее против него было начато внутреннее расследование. Бёрге Бренде не стал называть причины своего ухода, однако его имя было в файлах осужденного финансиста Джеффри Эпштейна
Бёрге Бренде
Бёрге Бренде (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Гендиректор Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде ушел в отставку после публикации документов Минюста США о его встречах и переписке с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Bloomberg.

В своем заявлении об уходе Бренде не сказал, что его отставка связана с Эпштейном. «После тщательного обдумывания я решил уйти с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума», — заявил экономист.

Ранее из файлов, опубликованных Минюстом США,  стало известно, что Бренде несколько раз ужинал с Эпштейном в его доме в Нью‑Йорке. В ходе начатой проверки экс-глава ВЭФ объяснил, что первый ужин состоялся по приглашению норвежского дипломата, последующие проходили в присутствии других дипломатов и бизнес‑лидеров. Бренде сообщил, что, помимо этого, его контакты с Эпштейном ограничились «несколькими электронными письмами и СМС-сообщениями».

Место Бёрге Бренде на посту президента и генерального директора ВЭФ временно займет Алоис Цвинги — управляющий директор и член правления Давосского форума.

iNyheter узнал о попытке суицида экс-лидера Норвегии из-за дела Эпштейна
Политика
Торбьорн&nbsp;Ягланд

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в склонении к занятию проституцией и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. Он покончил с собой, не дожидаясь решения суда. Минюст США в несколько этапов обнародовал материалы по делу Эпштейна в соответствии с «Актом о прозрачности» (Epstein Files Transparency Act, EFTA), который подписал президент Дональд Трамп. 30 января было обнародовано еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков.

Публикация файлов по делу Эпштейна привела к череде отставок и расследований. Британского экс-принца Эндрю лишили титулов на фоне расследования его связи с американским финансистом.

По данным на середину февраля, как минимум 11 человек лишились своего высокопоставленного положения из-за обнародования файлов Эпштейна, подсчитал Axios.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Джеффри Эпштейн файлы ВЭФ давосский форум Всемирный экономический форум
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Лауреат Нобелевской премии ушел с поста главы института из-за Эпштейна
Общество
Гейтс признался в романе с «русскими женщинами» и извинился за Эпштейна
Общество
iNyheter узнал о попытке суицида экс-лидера Норвегии из-за дела Эпштейна
Политика
