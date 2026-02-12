Росконгресс назвал даты проведения ВЭФ-2026

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Восточный экономический форум в 2026 году пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке, сообщил Фонд Росконгресс.

«Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке», — говорится в сообщении.

В 2025 году состоялся юбилейный — десятый — ВЭФ. Он прошел с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета. Его тема была сформулирована так: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

В форуме приняли участие представители более 70 стран и территорий. За четыре дня было подписано в общей сложности 358 соглашений, договоров, меморандумов, планов и «дорожных карт» на 6 трлн 58,2 млрд руб. Форум собрал 7300 человек, в том числе 1,4 тыс. представителей средств массовой информации.

ВЭФ — это международный экономический форум, который с 2015 года ежегодно проводится во Владивостоке. Он направлен на привлечение инвестиций в российский Дальний Восток и укрепление сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).