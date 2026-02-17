Эпштейн называл себя «давосским консьержем» и сводил элиту на ВЭФ

Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Финансист Джеффри Эпштейн называл себя «консьержем Давоса» и использовал Всемирный экономический форум (ВЭФ) для организации встреч между представителями мировой элиты, сообщает Bloomberg со ссылкой на обнародованные Минюстом США электронные письма и документы.

Согласно переписке, Эпштейн предлагал своим контактам помощь в организации поездок на форум, поиска жилья и встреч с миллиардерами и высокопоставленными чиновниками. Он утверждал, что «ненавидит» форум, однако на протяжении многих лет использовал его как площадку для обмена услугами и влиянием. Доступ к участникам форума финансист в одном из писем назвал своей «виртуальной валютой». При этом агентство отмечает, что неясно, сколько раз он лично посещал мероприятие.

Кроме того, в документах Минюста содержится переписка Эпштейна с гендиректором ВЭФ Берге Бренде. Бренде заявил, что не знал о криминальном прошлом Эпштейна, однако после обнаружения в файлах финансиста его имени ВЭФ начал внутреннее расследование в отношении своего гендиректора.

30 января американский Минюст обнародовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Часть материалов отредактировали: в них скрыли персональные данные жертв.

Однако вскоре, в феврале, генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала списки из 300 имен знаменитостей и политиков, упомянутых в файлах Эпштейна. Среди них — Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг и Бейонсе.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.