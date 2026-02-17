 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Эпштейн называл себя «давосским консьержем» и сводил элиту на ВЭФ

Bloomberg рассказал о «давосском консьерже» Джеффри Эпштейне
Сюжет
Дело Эпштейна
Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press
Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Финансист Джеффри Эпштейн называл себя «консьержем Давоса» и использовал Всемирный экономический форум (ВЭФ) для организации встреч между представителями мировой элиты, сообщает Bloomberg со ссылкой на обнародованные Минюстом США электронные письма и документы.

Согласно переписке, Эпштейн предлагал своим контактам помощь в организации поездок на форум, поиска жилья и встреч с миллиардерами и высокопоставленными чиновниками. Он утверждал, что «ненавидит» форум, однако на протяжении многих лет использовал его как площадку для обмена услугами и влиянием. Доступ к участникам форума финансист в одном из писем назвал своей «виртуальной валютой». При этом агентство отмечает, что неясно, сколько раз он лично посещал мероприятие.

Кроме того, в документах Минюста содержится переписка Эпштейна с гендиректором ВЭФ Берге Бренде. Бренде заявил, что не знал о криминальном прошлом Эпштейна, однако после обнаружения в файлах финансиста его имени ВЭФ начал внутреннее расследование в отношении своего гендиректора.

Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Политика
Пэм Бонди

30 января американский Минюст обнародовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Часть материалов отредактировали: в них скрыли персональные данные жертв.

Однако вскоре, в феврале, генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала списки из 300 имен знаменитостей и политиков, упомянутых в файлах Эпштейна. Среди них — Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, Джо Байден, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Марк Цукерберг и Бейонсе.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Джеффри Эпштейн ВЭФ давосский форум Давос
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Глава сети отелей Hyatt ушел в отставку из-за связей с Эпштейном
Общество
Politico узнало, что Британия просила не разглашать часть файлов Эпштейна
Политика
Глава оргкомитета ОИ-2028 выставил на продажу бизнес из-за дела Эпштейна
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Обстановка перед встречей России, Украины и США в Женеве. Фоторепортаж Политика, 13:33 
Температуру в батареях Москвы повысили из-за похолодания Город, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 13:24
Кремль сообщил о поиске решения по энергетическому шантажу Венгрии Киевом Политика, 13:19
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вынужденно вернулся в аэропорт вылета Общество, 13:19
Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с Общество, 13:18
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В отеле на Пхукете рухнул лифт с шестью российскими туристами Общество, 13:15
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 13:13
Песков сообщил о закрытом формате переговоров в Женеве Политика, 13:11
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины Политика, 13:08
Экс-генерал США рассказал, как может выглядеть атака НАТО на Калининград Политика, 13:07
Арт, безвиз, лучший отель мира: зачем вам в Гонконг в 2026 году Стиль, 13:07
Как инвестировать 500 тыс. руб. в криптовалюту. Шесть стратегий Крипто, 13:02