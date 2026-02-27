 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
NYT указала на «призрачное будущее» CNN после «капитуляции Netflix»

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Телеканал CNN — дочерняя компания Warner Bros. Discovery (WBD) — ждет «призрачное будущее» после «ошеломляющей капитуляции Netflix» в борьбе за WBD, пишет New York Times. Таким образом, крупнейшие активы Warner Bros. теперь могут достаться именно Paramount Skydance.

Paramount Skydance объединяет студии Paramount Pictures, телесети CBS, Nickelodeon, MTV, Comedy Central и другие активы. Руководитель — Дэвид Эллисон, сын близкого президенту Дональду Трампу миллиардера Ларри Эллисона.

Трамп регулярно критикует CNN за предвзятость и «служение демократам».

Эллисон приобрел Paramount в прошлом году. Ранее компания выплатила $16 млн для урегулирования иска, поданного Трампом против программы CBS News «60 минут» из-за монтажа интервью бывшего вице-премьера Камалы Харрис.

Как пишет NYT, вероятность того, что CNN окажется под контролем Эллисона, высока, хотя его намерения полностью не ясны. Авторы статьи полагают, что одним из «логичных вариантов» может стать объединение новостных подразделений CBS и CNN.

После «капитуляции Netflix» репортеры и продюсеры CNN выразили обеспокоенность тем, что независимость редакции может быть скомпрометирована в случае поглощения Paramount.

В свою очередь гендиректор CNN Марк Томпсон разослал сотрудникам электронное письмо с просьбой «не делать поспешных выводов» и сосредоточиться на «новостном годе внутри страны и за рубежом».

«Несмотря на все предположения, о которых вы читали, я бы посоветовал вам не делать поспешных выводов о будущем, пока мы не узнаем больше», — написал он.

В прошлом году WBD стала объектом борьбы за торги между конкурентом Paramount Skydance и стриминговым сервисом Netflix.

Paramount готова купить Warner Bros. Discovery целиком (свыше $108 млрд за всю компанию), а Netflix — только киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO за $82,7 млрд, то есть по цене $27,75 за акцию наличными.

На прошлой неделе WBD возобновила переговоры о продаже активов Paramount, предоставив время до понедельника, чтобы сделать «лучшее и окончательное» предложение, превосходящее согласованную с Netflix сумму почти в $83 млрд, или прекратить попытки приобрести студию. Накануне Netflix отказался от сделки из-за нового предложения от Paramount.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
CNN Телеканал CNN Warner Bros. Дональд Трамп
