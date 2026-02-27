Зеленский пригласил Фицо на Украину для обсуждения отношений
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пригласил его обсудить имеющиеся вопросы в отношениях стран. Об этом сообщил офис украинского президента в телеграм-канале.
«Прямо сейчас президент говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его на Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов», — говорится в сообщении.
Отношения между Киевом и Братиславой остаются напряженными на фоне разногласий по вопросам военной помощи Украине и энергетического сотрудничества.
Речь идет о приостановке поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины в январе 2026 года. Словакия и Венгрия ранее заявляли о рисках для энергоснабжения и обвиняли Киев в затягивании решения вопроса.
Стабильные поставки российской нефти важны для работы венгерских и словацких нефтеперерабатывающих заводов.
Ранее Хорватия предложила поставлять российскую нефть в Венгрию и Словакию через нефтепровод «Адрия».
