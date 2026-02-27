 Перейти к основному контенту
Политика
0

Зеленский пригласил Фицо на Украину для обсуждения отношений

Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо пригласил его обсудить имеющиеся вопросы в отношениях стран. Об этом сообщил офис украинского президента в телеграм-канале.

«Прямо сейчас президент говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его на Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов», — говорится в сообщении.

Захарова оценила планы ЕС по полному отказу от нефти и газа из России
Политика
Мария Захарова

Отношения между Киевом и Братиславой остаются напряженными на фоне разногласий по вопросам военной помощи Украине и энергетического сотрудничества.

Речь идет о приостановке поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины в январе 2026 года. Словакия и Венгрия ранее заявляли о рисках для энергоснабжения и обвиняли Киев в затягивании решения вопроса.

Стабильные поставки российской нефти важны для работы венгерских и словацких нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Хорватия предложила поставлять российскую нефть в Венгрию и Словакию через нефтепровод «Адрия».

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Роберт Фицо Владимир Зеленский
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
