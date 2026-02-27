 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Москалькова назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курска

Сюжет
Военная операция на Украине
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Условие Киева обменять 10 жителей Курской области на украинцев, задержанных за противоправные действия против России недопустимо, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости».

«Нам направлялись неоднократно списки тех людей, которые находятся у нас в закрытых учреждениях в связи с тем, что они совершили, по мнению наших компетентных органов, противоправные действия против нашей страны <...> Мы считаем, что это совершенно недопустимое условие», — сказала она.

Москалькова сообщила о случае гибели российских военнослужащих в плену
Политика

Киев по-прежнему продолжает удерживать на своей территории 10 жителей Курской области и выдвигать условия их возвращения, отметила Москалькова, подчеркнув, что эти граждане не совершали действий, направленных на нанесение вреда Украине и ее войскам.

В январе омбудсмен рассказала, что в настоящий момент обмены военнопленными заблокированы. По ее словам, российская сторона неоднократно предлагала различные форматы обмена, в то время как украинская — «затягивает принятие соответствующих решений».

5 февраля Минобороны сообщило об обмене пленными по формуле «157 на 157». В ходе него на родину также вернулись трое жителей Курской области.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Татьяна Москалькова обмен пленными Военная операция на Украине
Материалы по теме
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Политика
США впервые стали посредниками в обмене пленными между Украиной и Россией
Политика
Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «157 на 157»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Маркетмейкера Jane Street обвинили в крупнейших кризисах на крипторынке Крипто, 14:48
«РИА Новости» сообщило о проблеме, помешавшей Дмитриеву улететь из Женевы Политика, 14:47
Москалькова назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курска Политика, 14:40
На рэпера Pharaoh завели дело о пропаганде наркотиков Общество, 14:36
Филиппов назвал неожиданными поздравления с медалью Игр от бывших девушек Спорт, 14:33
Роман Пелевина признали вредным для интересов Белоруссии Политика, 14:32
ПСЖ Сафонова сыграет с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 14:30
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:30
Акции Netflix подскочили после отказа от покупки Warner Bros. Discovery Инвестиции, 14:29
Ракетную опасность объявили в нескольких регионах Поволжья Политика, 14:25
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля Политика, 14:21
Как в России работает льготная ипотека для чиновников в 2026 году Недвижимость, 14:18
Путин посвятил заседание Совбеза укреплению основ конституционного строя Политика, 14:15
Глейхенгауз заявил о травме спины у Петросян перед Олимпиадой в Италии Спорт, 14:15