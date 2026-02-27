Москалькова назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курска
Условие Киева обменять 10 жителей Курской области на украинцев, задержанных за противоправные действия против России недопустимо, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости».
«Нам направлялись неоднократно списки тех людей, которые находятся у нас в закрытых учреждениях в связи с тем, что они совершили, по мнению наших компетентных органов, противоправные действия против нашей страны <...> Мы считаем, что это совершенно недопустимое условие», — сказала она.
Киев по-прежнему продолжает удерживать на своей территории 10 жителей Курской области и выдвигать условия их возвращения, отметила Москалькова, подчеркнув, что эти граждане не совершали действий, направленных на нанесение вреда Украине и ее войскам.
В январе омбудсмен рассказала, что в настоящий момент обмены военнопленными заблокированы. По ее словам, российская сторона неоднократно предлагала различные форматы обмена, в то время как украинская — «затягивает принятие соответствующих решений».
5 февраля Минобороны сообщило об обмене пленными по формуле «157 на 157». В ходе него на родину также вернулись трое жителей Курской области.
