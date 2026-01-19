Москалькова призвала Киев возобновить обмены военнопленными
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом подняла вопрос о скорейшей разблокировке обменов военнопленными. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российского омбудсмена.
«Матери и жены заждались своих родных и близких. Их скорейшее возвращение домой будет актом гуманизма и милосердия», — сказала Москалькова.
По ее словам, российская сторона неоднократно предлагала различные форматы обмена, но украинская сторона «затягивает принятие соответствующих решений».
В пресс-службе уточнили, что Москалькова передала киевскому омбудсмену список пленных украинцев, которые находятся на территории России и готовы к обмену.
«Ждем предложений от украинской стороны», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
