Москалькова призвала Киев возобновить обмены военнопленными

Фото: Минобороны России / Telegram

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом подняла вопрос о скорейшей разблокировке обменов военнопленными. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российского омбудсмена.

«Матери и жены заждались своих родных и близких. Их скорейшее возвращение домой будет актом гуманизма и милосердия», — сказала Москалькова.

По ее словам, российская сторона неоднократно предлагала различные форматы обмена, но украинская сторона «затягивает принятие соответствующих решений».

В пресс-службе уточнили, что Москалькова передала киевскому омбудсмену список пленных украинцев, которые находятся на территории России и готовы к обмену.

«Ждем предложений от украинской стороны», — говорится в сообщении.

