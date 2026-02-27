Путин посвятил заседание Совбеза укреплению основ конституционного строя
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности 27 февраля, сообщили на сайте президента.
«Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», — говорится в сообщении.
С докладом выступил министр юстиции Константин Чуйченко. Заседание было посвящено укреплению основ конституционного строя.
Предыдущее совещание с Совбезом прошло 20 февраля. На нем Путин попросил членов российской переговорной группы в Женеве — помощника президента Владимира Мединского и начальника ГУ Генштаба ВС России Игоря Костюкова — рассказать об итогах переговоров.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Женеве 18 февраля. Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%