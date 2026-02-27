Путин посвятил заседание Совбеза укреплению основ конституционного строя

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности 27 февраля, сообщили на сайте президента.

«Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», — говорится в сообщении.

С докладом выступил министр юстиции Константин Чуйченко. Заседание было посвящено укреплению основ конституционного строя.

Предыдущее совещание с Совбезом прошло 20 февраля. На нем Путин попросил членов российской переговорной группы в Женеве — помощника президента Владимира Мединского и начальника ГУ Генштаба ВС России Игоря Костюкова — рассказать об итогах переговоров.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Женеве 18 февраля. Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми.