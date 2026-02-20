Члены российской делегации доложили Путину на Совбезе об итогах Женевы

Путин на заседании Совбеза попросил Мединского и военных доложить об итогах трехсторонних переговоров в Женеве. Они прошли 17-18 февраля, новая встреча также планируется

Video

Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом попросил членов российской переговорной группы в Женеве рассказать об итогах переговоров.

На Совбезе присутствуют глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский и глава начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

«Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегациями, на предмет поиска мирных решений того, что происходит у нас на этом треке», — сказал Путин. Он предоставил слово Мединскому и представителям Минобороны.

Путин подчеркнул, что хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета Безопасности были ознакомлены прямо, «из первых уст», «как шли дискуссии и до чего удалось договориться».

Трехсторонние мирные переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 17 и 18 февраля в отеле InterContinental. Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. На встречах в ОАЭ в январе и феврале в центре внимания были военные вопросы, в Женеве на повестку вынесли более широкий спектр тем, в частности проблему территорий.

Украинский президент Владимир Зеленский счел результаты переговоров недостаточными и отметил, что Киев рассчитывает на новый раунд. Новая встреча в Женеве по урегулированию конфликта на Украине должна состояться в течение 7-10 дней, говорил украинский лидер. Кремль пока не подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине в Женеве.