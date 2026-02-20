 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Члены российской делегации доложили Путину на Совбезе об итогах Женевы

Сюжет
Переговоры России и Украины
Путин на заседании Совбеза попросил Мединского и военных доложить об итогах трехсторонних переговоров в Женеве. Они прошли 17-18 февраля, новая встреча также планируется

Члены российской делегации доложили Путину на Совбезе об итогах Женевы
Video

Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом попросил членов российской переговорной группы в Женеве рассказать об итогах переговоров.

На Совбезе присутствуют глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский и глава начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.

«Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегациями, на предмет поиска мирных решений того, что происходит у нас на этом треке», — сказал Путин. Он предоставил слово Мединскому и представителям Минобороны.

Путин подчеркнул, что хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета Безопасности были ознакомлены прямо, «из первых уст», «как шли дискуссии и до чего удалось договориться».

В МИДе связали выбор Женевы для переговоров с удобной логистикой
Политика
Фото:Pierre Albouy / Reuters

Трехсторонние мирные переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 17 и 18 февраля в отеле InterContinental. Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. На встречах в ОАЭ в январе и феврале в центре внимания были военные вопросы, в Женеве на повестку вынесли более широкий спектр тем, в частности проблему территорий.

Украинский президент Владимир Зеленский счел результаты переговоров недостаточными и отметил, что Киев рассчитывает на новый раунд. Новая встреча в Женеве по урегулированию конфликта на Украине должна состояться в течение 7-10 дней, говорил украинский лидер. Кремль пока не подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине в Женеве.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин Владимир Мединский Женева Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Игорь Костюков фото
Игорь Костюков
начальник ГУ Генштаба ВС России
21 февраля 1961 года
Материалы по теме
В МИДе связали выбор Женевы для переговоров с удобной логистикой
Политика
Кремль заявил об отсутствии завышенных ожиданий от переговоров
Политика
Кремль ответил на вопрос о проведении следующих переговоров в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова Общество, 18:25
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ Спорт, 18:21
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок Общество, 18:18
Как подготовить сильное выступление в стиле Netflix Образование, 18:16
Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником Политика, 18:14
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026 Спорт, 18:12
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Россиянки назвали качества и стратегию идеального мужчины-инвестора
РАДИО
 Инвестиции, 18:11
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 18:08
Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа Экономика, 18:07
Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову Общество, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Джеймс Кэмерон высказался о продаже Warner Bros. Что беспокоит режиссера Life, 17:59
Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы Спорт, 17:58