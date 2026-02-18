Заявление Мединского после окончания переговоров в Женеве. Видео
Появилось видео заявления Мединского после окончания переговоров в Женеве
В Женеве завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. По их итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Его полное заявление — в видео РБК.
