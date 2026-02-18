 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Заявление Мединского после окончания переговоров в Женеве. Видео

Появилось видео заявления Мединского после окончания переговоров в Женеве
Сюжет
Переговоры России и Украины

Заявление Мединского после окончания переговоров в Женеве. Видео
Video

В Женеве завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. По их итогам глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми. Его полное заявление — в видео РБК.

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Теги
Персоны
Переговоры Россия США Украина Швейцария Женева
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Мединский анонсировал новый раунд переговоров по Украине
Политика
Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве
Политика
Переговоры России, Украины и США в Женеве завершились
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Госдуме предложили ввести разовый налог на покупку дорогих автомобилей Политика, 14:08
Итоги переговоров в Женеве. Спецэфир телеканала РБК Политика, 14:06
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году Политика, 14:02
Axios узнал о тайных переговорах Рубио с внуком Кастро Политика, 14:02
В Женеве прошел третий раунд переговоров по Украине. Фоторепортаж Политика, 13:59 
Словакия объявила о кризисе и приостановила экспорт топлива на Украину Политика, 13:58
АвтоВАЗ рассказал о применении новой технологии при производстве Lada Azimut Авто, 13:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
47-летний Мэнни Пакьяо проведет бой с Русланом Проводниковым Спорт, 13:54
Захарова заявила, что Норвегии мерещится «рука Кремля» Политика, 13:51
Дума одобрила законопроект о профилактике «уклонения от защиты страны» Политика, 13:50
Совет Федерации одобрил закон о штрафах для строителей Недвижимость, 13:50
В половине мегаполисов России продажи новостроек удвоились или утроились Недвижимость, 13:45
Мосбиржа планирует маркировать слишком непрозрачных эмитентов с 1 апреля Инвестиции, 13:43