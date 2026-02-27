Путин дал поручение по повторному назначению пособия многодетным семьям

Фото: Zuma / TACC

Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законе право многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия при незначительном превышении показателя среднедушевого дохода, следует из перечня поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих с 1 января 2026 г. для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — говорится в поручении президента.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства до 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее, 20 февраля, Путин подписал закон, уточняющий критерии назначения выплат многодетным семьям. Закон вступит в силу через 90 дней после даты официального опубликования. Согласно новому закону, право на ежемесячное пособие сохраняется, если среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

В документе закреплено, что при указанном уровне дохода многодетные родители могут продолжать получать пособие на ребенка в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей.

Согласно закону, решения об отказе в выплате, вынесенные с 1 января 2026 года из-за превышения доходов, подлежат пересмотру автоматически.

Ранее Соцфонд пересчитал пенсии примерно 400 тыс. женщин, воспитавших пятерых и более детей: в страховой стаж теперь включают периоды ухода за всеми детьми без прежнего ограничения, когда учитывался уход только за четырьмя.