Новые законы в России⁠,
0

Путин дал поручение по повторному назначению пособия многодетным семьям

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Zuma / TACC
Фото: Zuma / TACC

Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законе право многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия при незначительном превышении показателя среднедушевого дохода, следует из перечня поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих с 1 января 2026 г. для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — говорится в поручении президента.

Доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства до 1 июня 2026 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин подготовил поправки по нормам поддержки многодетных семей
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее, 20 февраля, Путин подписал закон, уточняющий критерии назначения выплат многодетным семьям. Закон вступит в силу через 90 дней после даты официального опубликования. Согласно новому закону, право на ежемесячное пособие сохраняется, если среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

В документе закреплено, что при указанном уровне дохода многодетные родители могут продолжать получать пособие на ребенка в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей.

Согласно закону, решения об отказе в выплате, вынесенные с 1 января 2026 года из-за превышения доходов, подлежат пересмотру автоматически.

Ранее Соцфонд пересчитал пенсии примерно 400 тыс. женщин, воспитавших пятерых и более детей: в страховой стаж теперь включают периоды ухода за всеми детьми без прежнего ограничения, когда учитывался уход только за четырьмя.

Плугина Ирина
Владимир Путин многодетные семьи пособие Михаил Мишустин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
