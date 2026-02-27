ЦБ предупредил о новой схеме кражи денег через «полезные» файлы
Банк России зафиксировал рост рассылок «полезных» файлов, под которыми скрываются вредоносные программы. С помощью них аферисты получают полный контроль над смартфоном жертвы и похищают деньги, сообщает пресс-служба Центробанка.
Сначала мошенники присылают потенциальной жертве в социальных сетях или мессенджерах сообщение с предложением установить антивирусную программу или скачать электронную книгу. Как только пользователь скачивает и открывает файл, аферисты получают полный доступ к мобильному устройству. «Это позволит злоумышленникам читать входящие СМС-сообщения, просматривать журнал звонков и управлять любыми функциями смартфона», — говорится в сообщении.
Банк России призвал россиян не переходить по ссылкам и не открывать файлы, которые прислали незнакомцы. Регулятор отметил, что лучшее решение — сразу блокировать таких отправителей. Также гражданам посоветовали установить на мобильное устройство антивирус и регулярно его обновлять.
После замедления работы Telegram мошенники начали предлагать россиянам установить «специальные программы», чтобы «ускорить приложение», «снять ограничения» или «обойти блокировку».
Однако после установки вредоносного приложения аферисты получают доступ к переписке, банковским приложениям и кодам подтверждения. Иногда они просят жертву ввести данные карты под предлогом «активации сервиса», что приводит к хищению средств и данных.
