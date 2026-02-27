 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников⁠,
0

ЦБ предупредил о новой схеме кражи денег через «полезные» файлы

ЦБ: мошенники начали массово рассылать сообщения с «полезными» файлами
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России зафиксировал рост рассылок «полезных» файлов, под которыми скрываются вредоносные программы. С помощью них аферисты получают полный контроль над смартфоном жертвы и похищают деньги, сообщает пресс-служба Центробанка.

Сначала мошенники присылают потенциальной жертве в социальных сетях или мессенджерах сообщение с предложением установить антивирусную программу или скачать электронную книгу. Как только пользователь скачивает и открывает файл, аферисты получают полный доступ к мобильному устройству. «Это позволит злоумышленникам читать входящие СМС-сообщения, просматривать журнал звонков и управлять любыми функциями смартфона», — говорится в сообщении.

Банк России призвал россиян не переходить по ссылкам и не открывать файлы, которые прислали незнакомцы. Регулятор отметил, что лучшее решение — сразу блокировать таких отправителей. Также гражданам посоветовали установить на мобильное устройство антивирус и регулярно его обновлять.

МВД предупредило о схеме мошенничества с «работающей» версией WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Spencer Platt / Getty Images

После замедления работы Telegram мошенники начали предлагать россиянам установить «специальные программы», чтобы «ускорить приложение», «снять ограничения» или «обойти блокировку».

Однако после установки вредоносного приложения аферисты получают доступ к переписке, банковским приложениям и кодам подтверждения. Иногда они просят жертву ввести данные карты под предлогом «активации сервиса», что приводит к хищению средств и данных.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Анастасия Карева
кибермошенники мошенники файлы вирус Центробанк кража данных кража денег
Материалы по теме
Мошенники начали обманывать мужчин по схеме с пропусками в военкомат
Общество
Мошенники запустили рассылку писем с предложением об отмене подписки
Общество
Москвич отдал мошенникам ₽42 млн после сообщения от «экс-начальника»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Афганистан назвал цели своих ударов в Пакистане Политика, 13:17
Вертолет отправили на поиск пропавших в Пермском крае туристов Общество, 13:14
Шесть российских аэропортов закрыли для полетов Политика, 13:14
Триумф Керри и выкрики в адрес Бардо: как прошла кинопремия «Сезар» Общество, 13:13 
Песков фразой «не сулят ничего хорошего» оценил бои на границе Пакистана Политика, 13:12
Кремль обратился к Анкаре из-за угрозы подрыва «Турецкого потока» Политика, 13:11
В Кремле сообщили, когда назовут дату следующих переговоров Политика, 13:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Основатель Wikipedia спрогнозировал биткоин ниже $10 тыс. Крипто, 13:07
Сборная России сыграет против Мали в Санкт-Петербурге Спорт, 13:07
Выживает подготовленный. 6 принципов работы в b2b Образование, 13:04
Фигуристка Хендрикс не примет участия в чемпионате мира после Олимпиады Спорт, 13:01
Афганистан начал операцию против Пакистана. Видео Политика, 12:58
Названы округа России с наибольшим объемом строительства частных домов Недвижимость, 12:57
Минобороны отчиталось о массированных и групповых ударах по Украине Политика, 12:57