0

МВД предупредило о схеме мошенничества с «работающей» версией WhatsApp

Как защититься от мошенников
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Мошенники начали массово предлагать россиянам установить «обновленную» или «работающую» версию мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, злоумышленники используют массовые рассылки через СМС и электронную почту. В сообщениях пользователям предлагают перейти по ссылке для загрузки версии приложения, которая якобы работает без сбоев. Однако ссылки ведут на фишинговые сайты, где под видом мессенджера скрывается вредоносное программное обеспечение. Установка такого «обновления» дает мошенникам полный доступ к смартфону жертвы, включая личную переписку, пароли и данные банковских карт.

«По оценкам экспертов, только в январе зафиксированы тысячи подобных попыток атак, и их количество будет расти по мере усиления ограничений на работу WhatsApp в России», — говорится в сообщении.

В полиции призвали граждан быть внимательными и соблюдать несколько правил:

  • не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых;
  • скачивать и обновлять приложения исключительно через официальные сервисы — App Store, Google Play;
  • никогда не сообщать незнакомцам коды из СМС и данные банковских карт.

В декабре 2025 года Роскомнадзор заявил, что WhatsApp продолжает нарушать законодательство России. Ведомство пригрозило заблокировать мессенджер. В ответ WhatsApp заявил, что намерен бороться за свою российскую аудиторию.

Whatsapp МВД мошенники кибербезопасность
