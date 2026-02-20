Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении доходов до 10%
Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует критерии выплат для многодетных семей. Теперь эти выплаты будут продолжаться, если доход семьи на одного человека не больше, чем на 10% превышает средний прожиточный минимум в регионе.
Изменения вносят в федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования», а также в отдельные нормативные акты России. Инициатором этих поправок выступило правительство России.
Закон устанавливает критерии, по которым многодетные родители, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум более чем на 10%, смогут сохранить ежемесячное пособие на ребенка. Размер этого пособия составит 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в конкретном регионе.
Материал дополняется
