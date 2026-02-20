Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении доходов до 10%

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который регулирует критерии выплат для многодетных семей. Теперь эти выплаты будут продолжаться, если доход семьи на одного человека не больше, чем на 10% превышает средний прожиточный минимум в регионе.

Изменения вносят в федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования», а также в отдельные нормативные акты России. Инициатором этих поправок выступило правительство России.

Закон устанавливает критерии, по которым многодетные родители, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум более чем на 10%, смогут сохранить ежемесячное пособие на ребенка. Размер этого пособия составит 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в конкретном регионе.

