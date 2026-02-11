 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Кабмин подготовил поправки по нормам поддержки многодетных семей

Мишустин: многодетные семьи сохранят право на пособие при превышении доходов
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Правительство подготовило изменения, которые позволят многодетным семьям сохранить право на единое пособие при незначительном — 10% — превышении порога по доходам, заявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

«Во время прямой линии к президенту [Владимиру Путину] было обращение с просьбой оставить многодетным семьям право на получение единого пособия при незначительном превышении критериев по уровню дохода. <...> Правительство подготовило соответствующие изменения в нормативно-правовую базу», — сказал глава правительства.

Согласно предложению, если при повторном назначении выплаты доход многодетной семьи превысит величину одного прожиточного минимума не более чем на 10%, пособие продлят еще на 12 месяцев. Размер выплаты в этом случае составит половину прожиточного минимума, конкретная сумма будет зависеть от региона.

Путин назвал рождаемость и многодетность приоритетными целями России
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В середине января Социальный фонд России пересчитал пенсии примерно 400 тыс. женщин, воспитавших пятерых и более детей, после изменения правил учета страхового стажа. 

По новым правилам в страховой стаж многодетных матерей теперь могут включаться периоды ухода за всеми детьми без ограничений. Ранее при назначении пенсии засчитывался уход только за четырьмя детьми.

Одновременно при соблюдении условия ухода за каждым ребенком не менее полутора лет начисляются и пенсионные коэффициенты: 2,7 за первого ребенка, 5,4 за второго и по 8,1 за третьего и последующих.

Прием заявлений на перерасчет специалисты Соцфонда начали в декабре 2025 года. Подать согласие можно через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в клиентской службе фонда. Для тех, кто будет выходить на пенсию после 1 января 2026 года, периоды ухода будут учитываться автоматически.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
