Военная операция на Украине⁠,
0

Число оставшихся без света жителей Белгорода сократилось до 50 тыс.

Гладков: в Белгороде без света остаются 50 тыс. жителей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Количество жителей Белгорода, оставшихся без электричества, сократилось до 50 тыс., написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Несколькими часами ранее он сообщил, что после массированного удара без света остались почти 60 тыс. человек.

«На сегодняшнюю секунду у нас 50 тыс. человек без электроэнергии. Энергетики работают и до конца дня должны восстановить подачу электроэнергии у 25 тыс. человек», — написал губернатор по итогам заседания штаба по восстановлению пострадавших объектов энергетики.

Гладков уточнил, что повторная встреча штаба состоится в 16:00 мск, на ней обсудят ход восстановления электроснабжения и меры поддержки жителей, у которых несколько дней не будет света.

Гладков сообщил об оставшихся без электричества 60 тыс. белгородцев
Политика
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Накануне вечером массированному ракетному обстрелу подверглись Белгород и Белгородский округ. Гладков тогда сообщил о серьезных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры.

Утром 26 февраля часть Белгорода также осталась без света после атак ВСУ: обесточены оказались около 10 тыс. абонентов. «Водоканал Белгородской области» предупредил жителей центральной части города о возможных перебоях в водоснабжении из-за остановки насосной станции.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Луценко
электричество Белгород Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
