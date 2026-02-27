Число оставшихся без света жителей Белгорода сократилось до 50 тыс.

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Количество жителей Белгорода, оставшихся без электричества, сократилось до 50 тыс., написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Несколькими часами ранее он сообщил, что после массированного удара без света остались почти 60 тыс. человек.

«На сегодняшнюю секунду у нас 50 тыс. человек без электроэнергии. Энергетики работают и до конца дня должны восстановить подачу электроэнергии у 25 тыс. человек», — написал губернатор по итогам заседания штаба по восстановлению пострадавших объектов энергетики.

Гладков уточнил, что повторная встреча штаба состоится в 16:00 мск, на ней обсудят ход восстановления электроснабжения и меры поддержки жителей, у которых несколько дней не будет света.

Накануне вечером массированному ракетному обстрелу подверглись Белгород и Белгородский округ. Гладков тогда сообщил о серьезных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры.

Утром 26 февраля часть Белгорода также осталась без света после атак ВСУ: обесточены оказались около 10 тыс. абонентов. «Водоканал Белгородской области» предупредил жителей центральной части города о возможных перебоях в водоснабжении из-за остановки насосной станции.