Военная операция на Украине
0

Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетики после обстрела ВСУ

Гладков: после обстрела зафиксированы перебои со светом, водой и теплом
Сюжет
Военная операция на Украине

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских военных. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По предварительной информации, пострадавших нет.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ обстрел
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Прямой эфир
