Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетики после обстрела ВСУ
Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских военных. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По предварительной информации, пострадавших нет.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу