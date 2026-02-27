Гладков: после обстрела зафиксированы перебои со светом, водой и теплом

Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетики после обстрела ВСУ

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны украинских военных. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. По предварительной информации, пострадавших нет.

Материал дополняется