В Пермском крае пропали пятеро туристов на снегоходах
Спасатели организовали поиски пропавшей в районе плато Кваркуш Красновишерского округа группы туристов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Пермского края.
По информации телеграм-канала Mash, 20 февраля пять туристов приехали в деревню Золотанка, чтобы покататься на снегоходах. В ведомстве уточнили, что они успели подняться на плато Кваркуш. Однако спустя некоторое время туристы перестали выходить на связь.
«Группа не была зарегистрирована», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.
В поисках туристов принимают участие 31 спасатель и 16 единиц техники. Также на место направили специалистов беспилотной авиации МЧС России.
В начале февраля в районе Пущинских термальных источников на Камчатке пропали восемь человек, включая трех детей. Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев назвал одной из возможных причин исчезновения туристов их задержку из-за снегопада.
Спустя несколько часов спасатели нашли группу туристов. Никто из них не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане
Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана
В России создали учебник по беспилотникам для старших классов
Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине
Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%