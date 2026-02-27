 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Пермском крае пропали пятеро туристов на снегоходах

Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Спасатели организовали поиски пропавшей в районе плато Кваркуш Красновишерского округа группы туристов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Пермского края.

По информации телеграм-канала Mash, 20 февраля пять туристов приехали в деревню Золотанка, чтобы покататься на снегоходах. В ведомстве уточнили, что они успели подняться на плато Кваркуш. Однако спустя некоторое время туристы перестали выходить на связь.

«Группа не была зарегистрирована», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

В поисках туристов принимают участие 31 спасатель и 16 единиц техники. Также на место направили специалистов беспилотной авиации МЧС России.

СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае
Общество

В начале февраля в районе Пущинских термальных источников на Камчатке пропали восемь человек, включая трех детей. Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев назвал одной из возможных причин исчезновения туристов их задержку из-за снегопада.

Спустя несколько часов спасатели нашли группу туристов. Никто из них не пострадал.

