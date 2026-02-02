 Перейти к основному контенту
На Камчатке нашли пропавших у термальных источников туристов

На Камчатке спасатели нашли группу туристов из восьми человек, пропавших в районе Пущинских термальных источников, сообщил глава краевого МЧС Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, спасатели и полиция на снегоходах, преодолев около 10 км, встретили один снегоход с двумя взрослыми из разыскиваемой группы. Туристы прокладывали путь в сторону Пущино. Остальные три взрослых и трое детей находились в домике на базе отдыха.

Позднее Лебедев сообщил, что их тоже забрали. «Пострадавших нет. Группа движется к безопасному месту», — заверил министр.

Фото:lsv_palana / VK

Ранее глава МЧС рассказал, что в ночь на 2 февраля в районе Пущинских термальных источников пропали восемь человек. Об исчезновении сообщили родственники, обратившиеся в МЧС после того, как группа не вернулась в назначенное время.

Одной из возможных причин пропажи Лебедев назвал снегопад. По его словам, знакомые пропавших не смогли добраться к месту нахождения туристов из-за непогоды, поэтому на поиски были направлены спасатели.

