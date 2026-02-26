 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

СК запросит арест для подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Следствие запросит арестовать подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, сообщает Следственный комитет.

«Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Девочка пропала 24 февраля — она вышла из квартиры, чтобы выгулять собаку, но домой так и не вернулась.

«РИА Новости» узнало о состоянии девочки, найденной в Смоленске
Общество
Фото:salvaree / Telegram

Спустя два дня ее нашли в квартире одного из домов в Заднепровском районе города вместе с 43-летним ранее судимым мужчиной и его сожительницей. Поисковой отряд «Сальвар» заверил, что с ребенком все в порядке.

Мужчину задержали, его действия квалифицировали как похищение человека (ст. 126 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Александра Озерова
Смоленск Смоленская область похищение Следственный комитет арест
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о состоянии девочки, найденной в Смоленске
Общество
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении 9-летней девочки
Общество
В Смоленске нашли пропавшую девятилетнюю девочку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника Политика, 00:55
WSJ сообщила, что Иран отверг ключевые требования США по ядерной сделке Политика, 00:52
Чубайс в иске в суде Канады заявил о своей «исторической оппозиции» Бизнес, 00:43
Россияне смогут показывать электронный паспорт в клиниках и салонах связи Общество, 00:41
Петросян назвала болезненными эмоции после Олимпийских игр в Италии Спорт, 00:39
Что разные варианты базовой цены на нефть значат для бюджета и рубляПодписка на РБК, 00:33
Суд приговорил к двум годам мужчину, облившего краской музей в Кремле Общество, 00:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Гладков сообщил о серьезных повреждениях энергетики после обстрела ВСУ Политика, 00:20
«Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы Спорт, 00:17
Умеров раскрыл детали переговоров с США в Женеве Политика, 00:12
Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50% Финансы, 00:02
СК запросит арест для подозреваемого в похищении девочки в Смоленске Общество, 26 фев, 23:57
В суд Москвы поступило новое дело о госизмене Политика, 26 фев, 23:46
Афганистан назвал первые итоги операции против Пакистана Политика, 26 фев, 23:38