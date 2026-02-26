СК запросит арест для подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Следствие запросит арестовать подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, сообщает Следственный комитет.

«Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Девочка пропала 24 февраля — она вышла из квартиры, чтобы выгулять собаку, но домой так и не вернулась.

Спустя два дня ее нашли в квартире одного из домов в Заднепровском районе города вместе с 43-летним ранее судимым мужчиной и его сожительницей. Поисковой отряд «Сальвар» заверил, что с ребенком все в порядке.

Мужчину задержали, его действия квалифицировали как похищение человека (ст. 126 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.