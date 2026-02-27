За ночь силы ПВО уничтожили над регионами России 95 дронов

В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили над Россией 95 бесплотников, сообщает Минобороны.

Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом и акваториями Черного и Азовского морей.

Среди сбитых за ночь БПЛА пять летели на столицу, отметило ведомство.

Ночью ограничения на полет действовали в аэропортах Ярославля и Калуги, на момент подготовки публикации они работают в штатном режиме. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении двух беспилотников. По его словам, обошлось без жертв и разрушений.

По данным Минобороны, накануне до 23:00 силы ПВО перехватили 24 дрона, направлявшихся на Москву. На фоне налета беспилотников четыре столичных аэропорта приостановили полеты, на момент подготовки публикации они работают в штатном режиме.

Ночью Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.