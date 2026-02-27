 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь силы ПВО уничтожили над регионами России 95 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В течение прошедшей ночи силы ПВО уничтожили над Россией 95 бесплотников, сообщает Минобороны.

Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом и акваториями Черного и Азовского морей.

Среди сбитых за ночь БПЛА пять летели на столицу, отметило ведомство.

Губернатор сообщил об уничтожении двух дронов над Тульской областью
Политика

Ночью ограничения на полет действовали в аэропортах Ярославля и Калуги, на момент подготовки публикации они работают в штатном режиме. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении двух беспилотников. По его словам, обошлось без жертв и разрушений.

По данным Минобороны, накануне до 23:00 силы ПВО перехватили 24 дрона, направлявшихся на Москву. На фоне налета беспилотников четыре столичных аэропорта приостановили полеты, на момент подготовки публикации они работают в штатном режиме.

Ночью Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.

Авторы
Теги
Александра Озерова
ПВО беспилотники Минобороны
