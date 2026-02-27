 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Губернатор сообщил об уничтожении двух дронов над Тульской областью

Миляев: над Тульской областью уничтожили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехвалили над Тульской областью два беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Еще два украинских беспилотника уничтожено силами подразделений ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью», — говорится в сообщении.

Никто не пострадал, повреждения также не зафиксированы.

Военные сбили четыре БПЛА над Тульской областью
Политика

Воздушная тревога на территории региона действовала менее часа — с 04:16 до 04:58 мск.

До этого он написал о перехвате дронов вечером предыдущего дня — тогда силы ПВО сбили четыре беспилотника.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Александра Озерова
Тульская область Дмитрий Миляев беспилотники ПВО
Материалы по теме
За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника
Политика
Силы ПВО сбили над Московским регионом еще два дрона
Политика
Силы ПВО за ночь сбили 69 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 26 фев, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 26 фев, 17:24
Онлайн-кинотеатр Okko раскрыл российскую аудиторию Олимпиады Технологии и медиа, 07:02
Губернатор сообщил об уничтожении двух дронов над Тульской областью Политика, 06:57
Седьмой за три года соучредитель xAI уволился после реорганизации Технологии и медиа, 06:47
Клинтон обвинила республиканцев в абсурдизации слушаний по делу Эпштейна Политика, 06:41
Axios узнал, что Трамп заслушал доклад Пентагона о вариантах по Ирану Политика, 05:48
МВД предложило расширить круг лиц, допущенных к работе полицейскими Общество, 05:23
Netflix отказался от покупки Warner Bros после предложения Paramount Технологии и медиа, 05:20
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Мадуро попросил суд США снять с него обвинение Политика, 04:37
Geo узнал об ударе Пакистана по крупному складу боеприпасов в Афганистане Политика, 04:30
Аэропорт Ярославля возобновил работу Политика, 04:19
Telegraph узнала о готовности ВС Британии и Франции к миссии на Украине Политика, 04:07
Появились кадры с найденной после пропажи девятилетней девочкой Общество, 03:55
Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане Политика, 03:43
TOLONews узнал, что в Афганистане сбили пакистанский самолет Политика, 03:25