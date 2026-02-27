Губернатор сообщил об уничтожении двух дронов над Тульской областью
Силы ПВО перехвалили над Тульской областью два беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Еще два украинских беспилотника уничтожено силами подразделений ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью», — говорится в сообщении.
Никто не пострадал, повреждения также не зафиксированы.
Воздушная тревога на территории региона действовала менее часа — с 04:16 до 04:58 мск.
До этого он написал о перехвате дронов вечером предыдущего дня — тогда силы ПВО сбили четыре беспилотника.
