Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили над Московским регионом еще два дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

После полуночи силы ПВО уничтожили над Московским регионом два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Об уничтожении первого он написал в 02:25, а о перехвате второго — в 02:37. Один из них летел на Москву.

На месте падения обломков работают специалисты.

За три часа над Россией уничтожили 53 беспилотника
Политика

До 23:00 предыдущего дня силы ПВО перехватили 24 дрона, направлявшихся на Москву. После этого Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Сергей Собянин беспилотники ПВО Московский регион
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
