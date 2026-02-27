Силы ПВО сбили над Московским регионом еще два дрона

После полуночи силы ПВО уничтожили над Московским регионом два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Об уничтожении первого он написал в 02:25, а о перехвате второго — в 02:37. Один из них летел на Москву.

На месте падения обломков работают специалисты.

До 23:00 предыдущего дня силы ПВО перехватили 24 дрона, направлявшихся на Москву. После этого Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников.