Силы ПВО сбили над Московским регионом еще два дрона
После полуночи силы ПВО уничтожили над Московским регионом два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Об уничтожении первого он написал в 02:25, а о перехвате второго — в 02:37. Один из них летел на Москву.
На месте падения обломков работают специалисты.
До 23:00 предыдущего дня силы ПВО перехватили 24 дрона, направлявшихся на Москву. После этого Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников.
