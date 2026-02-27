МВД предложило расширить круг лиц, допущенных к работе полицейскими

На фоне нехватки кадров МВД предложило допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, не являющихся полицейскими, следует из проекта указа главы ведомства Владимира Колокольцева.

«Приказываю: утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел России, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию», — говорится в документе.

В проекте указано, что привлекать к обязанностям полиции будут по персональному решению руководителя. Перед допуском сотрудник должен будет пройти дополнительную подготовку, получить форму и пройти экзамен. К работе допустят только тех, кто прошел проверку.

В марте прошлого года Колокольцев заявил, что в ведомстве сохраняется острая нехватка кадров. В феврале 2026 года он сообщил, что за год количество уволившихся сотрудников МВД почти на 40% больше, чем поступивших на службу.