Общество⁠,
0

МВД предложило расширить круг лиц, допущенных к работе полицейскими

МВД предложило расширить круг лиц, которые могут выполнять функции полиции

На фоне нехватки кадров МВД предложило допускать к полицейской работе сотрудников органов внутренних дел, не являющихся полицейскими, следует из проекта указа главы ведомства Владимира Колокольцева.

«Приказываю: утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел России, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию», — говорится в документе.

В проекте указано, что привлекать к обязанностям полиции будут по персональному решению руководителя. Перед допуском сотрудник должен будет пройти дополнительную подготовку, получить форму и пройти экзамен. К работе допустят только тех, кто прошел проверку.

Глава МВД России назвал ложью загрузку полицейских допотчетами
Общество
Владимир Колокольцев

В марте прошлого года Колокольцев заявил, что в ведомстве сохраняется острая нехватка кадров. В феврале 2026 года он сообщил, что за год количество уволившихся сотрудников МВД почти на 40% больше, чем поступивших на службу.

Александра Озерова
Владимир Колокольцев МВД указ полиция
Владимир Колокольцев фото
Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
