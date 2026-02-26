Сотрудник МВД пострадал при атаке ВСУ на брянский поселок

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В поселке городского типа Погар (Брянская область) при атаке ВСУ пострадал сотрудник УМВД, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Ранен сотрудник УМВД России по Брянской области. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — уточнил глава региона.

Служебный автомобиль получил повреждения, добавил Богомаз.

Ранее, 22 февраля, при атаке украинских беспилотников на село Подывотье Севского района Брянской области получил ранения мирный житель.

Мужчину госпитализировали, медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

Несколькими днями ранее при атаке реактивных дронов на Брянскую область пострадали два мирных жителя в селе Лопушь Выгоничского района. Пострадавших госпитализировали. Также украинские беспилотники повредили несколько частных домов и автомобилей.