При атаке дронов на Брянскую область пострадал мужчина

В результате атаки дронов на село Подывотье Севского района Брянской области ранения получил мирный житель, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Пострадавшего госпитализировали, медики оказали мужчине всю необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор.

Брянская область регулярно подвергается украинским атакам. Так, двумя днями ранее, 20 февраля, беспилотники ударили по территории больницы в селе Воронок Стародубского муниципального округа.

При налете учреждение получило повреждения, один медицинский легковой автомобиль был полностью уничтожен. Никто не пострадал.