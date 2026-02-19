 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Из-за дронов в Брянской области пострадали два человека

Богомаз: из-за дронов в Брянской области пострадали два человека
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки реактивных дронов самолетного типа на Брянскую область ранения получили два мирных жителя, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Беспилотники ударили по селу Лопушь Выгоничского района. Пострадавшие — двое мужчин — доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. Дроны также повредили пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела одна баня.

«Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.

При атаке ВСУ погиб мирный житель в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне вечером губернатор заявил об отражении массированной атаки на регион. В 20:37 мск он сообщил об уничтожении 81 беспилотника.

До этого, 16 февраля, Богомаз сообщил, что Брянская область подверглась «самой мощной и массированной атаке» дронов. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — отметил он.

В результате налета повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, без света и тепла остались Брянск и пять муниципалитетов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Брянская область атака дронов беспилотники Александр Богомаз пострадавшие
Материалы по теме
Резервуар с нефтепродуктами в Псковской области загорелся из-за дронов
Политика
Глава Чувашии сообщил о повторной атаке дронов в Чебоксарах
Политика
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
«Яндекс Go» предупредил о сложностях с такси после снегопада в Москве
РАДИО
 Общество, 07:00
МВФ заявил об ущербе от экономической политики Китая для других стран Экономика, 06:59
Из-за дронов в Брянской области пострадали два человека Политика, 06:38
Белый дом сообщил о беспокойстве Трампа запахом фекалий в Вашингтоне Общество, 06:29
В Ленинградской области сбили четыре беспилотника Политика, 06:12
В США при сходе лавины в горах Калифорнии погибли восемь лыжников Общество, 05:47
WSJ узнала о крупнейшем со времен Ирака усилении авиации США в регионе Политика, 05:31
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Трамп обратился к Стармеру со словами «Не отдавайте Диего-Гарсию!» Политика, 04:59
В Черном море пропал судившийся с Румынией болгарский моряк и его сын Общество, 04:43
Reuters узнал о проекте США для обхода цензуры в ЕС Технологии и медиа, 04:22
Фицо предупредил Зеленского, что шантаж нефтью не приблизит Украину к ЕС Политика, 04:11
Лавров предупредил о риске ядерного инцидента после ударов США по Ирану Политика, 03:41
Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 03:21
Юрист Верхнебаканского завода отказался комментировать отзыв иска Общество, 03:13