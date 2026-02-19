Богомаз: из-за дронов в Брянской области пострадали два человека

Из-за дронов в Брянской области пострадали два человека

В результате атаки реактивных дронов самолетного типа на Брянскую область ранения получили два мирных жителя, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Беспилотники ударили по селу Лопушь Выгоничского района. Пострадавшие — двое мужчин — доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. Дроны также повредили пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела одна баня.

«Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.

Накануне вечером губернатор заявил об отражении массированной атаки на регион. В 20:37 мск он сообщил об уничтожении 81 беспилотника.

До этого, 16 февраля, Богомаз сообщил, что Брянская область подверглась «самой мощной и массированной атаке» дронов. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — отметил он.

В результате налета повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, без света и тепла остались Брянск и пять муниципалитетов.